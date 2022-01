नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक (Congress candidate from Noida Pankhuri Pathak) के लिए प्रचार करने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस तीन दशक बाद 403 सीटों पर लड़ रही (Fighting on 403 seats after three decades) है. हम हर सीट पर संघर्ष करेंगे. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार और शक्ति को समझना होगा. साथ ही महिलाओं को एकजुट होने की जरूरत है.

कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी.

प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक शक्ति नहीं माना जा रहा है. आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं को राजनीतिक में सही भागीदारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि महिलाएं एकजुट नहीं हैं. महिलाओं को एकजुट होने की जरूरत है. प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि विकास के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा का विषय होना चाहिए. विकास को लेकर राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए. वर्तमान समय में सरकार से जनता परेशान है.