मंडी: हिमाचल में आचार संहिता लगने के बाद पीएम मोदी ने पहली जनसभा को संबोधित (PM Modi rally in Sundernagar) किया. मंडी जिले के सुंदरनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी को याद (PM Modi on Shyam Saran Negi) किया. श्याम सरन नेगी के निधन पर पीएम मोदी ने उन्हें याद किया और कहा कि श्याम सरन नेगी जी ने निधन से पहले वोटिंग के प्रति अपना कर्तव्य निभाया जो आज के युवाओं और हर नागरिक को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

मास्टर श्याम सरन नेगी को (Country first voter Shyam Saran Negi passes away) याद करते हुए पीएम ने कहा कि बीते 2 नवंबर को ही नेगी जी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के लिए अपना पोस्टल वोट डाला था. जिससे पता चलता है कि वे चुनावों के प्रति कितने उत्सुक थे. उन्होंने कहा कि हमें भी उनसे इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए.

5 साल नहीं 25 साल के लिए वोट करें: पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 12 नवंबर को जब मतदान होगा तो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं अगले 25 साल के लिए वोट करें. आपका वोट 5 साल नहीं बल्कि अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा. हिमाचल के 75 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष एक साथ हुए हैं. 25 साल बाद हिमाचल और भारत 100 साल के हो जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाइये ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं.(PM Modi rally in Himachal)(PM Modi on BJP Mission repeat in Himachal).

झूठे वादे करना कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है: पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती है. सालों से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती रही लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी. 2012 में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन उन्होंने घोषणा पत्र में से एक भी काम नहीं किया. लेकिन बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करती है. फिर चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का हो या फिर वन रैंक वन पेंशन लागू करना हो, बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया. कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हिमाचल का बहुत नुकसान किया. उसकी भरपाई के लिए भाजपा को दोबारा और बार-बार जिताना होगा.

कांग्रेस है घोटालेबाज: रक्षा क्षेत्र में कांग्रेस ने करोड़ों के घोटाले किए. हथियारों की खरीद में कांग्रेस ने देरी की और दलाली खाई. जिसके कारण हमारे जवानों को दुश्मन के खिलाफ सीमा पर हथियारों की कमी झेलनी पड़ी. इसका खामियाजा हिमाचल की बहन, मांओं और बेटियों ने झेला. जिन्होंने अपने बेटे, भाई और पिता को (PM Modi on Congress) खोया.

केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन कांग्रेस सरकार ने किया घोटाला: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू की लेकिन हिमचल की कांग्रेस सरकार ने साल 2014 से 2017 के बीच सिर्फ 15 घर बने. जबकि 2017 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास का पहिया तेजी से घूमा है. जयराम सरकार ने इस योजना के तहत 10 हजार घरों पर काम करना शुरू कर दिया, अब तक 8 हजार घर बन चुके हैं और बाकियों पर काम चल रहा है.

इस बार नया रिवाज बनाओ फिर से कमल खिलाओ: पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में सरकार हर 5 साल में बदलती है इसलिये कुछ नेता सोचते हैं कि 5 साल बाद जब सरकार बदल जानी है तो विकास करवाने से क्या फायदा. इस सोच ने हिमाचल का बहुत नुकसान करवाया. पीएम मोदी ने कहा कि अगर जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है तो आप सरकार को दोबारा मौका दें. ताकि काम करने का उत्साह डबल हो जाए. इसलिये इस बार हिमाचल में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएं.

पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी रोग को जड़ से मिटाना हो तो बार-बार दवा नहीं बदलनी चाहिए बल्कि एक दवा को कुछ वक्त तक लेना चाहिए, तभी उसका असर होता है. इसलिये हिमाचल में बार-बार सरकार बदलने से नुकसान हुआ है, हिमाचल की मुश्किलों को दूर करना है तो बीजेपी की सरकार को दोबारा मौका देना होगा.

