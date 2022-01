नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान स्थिति की समीक्षा (Review of current situation in high level meeting) की. यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी. कोरोना महामारी पर पीएम की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव शामिल रहे.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम (This meeting through video conference) से इस बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक (According to the Union Health Ministry) कोविड-19 के नये स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर बैठक में चर्चा की गई. आपको बता दें कि रविवार को देश में ओमीक्रोन से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) के सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों (According to updated data) के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus infection in last 24 hours) के 1,59,632 नए मामले सामने आए, जो पिछले 224 दिनों में सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले (Highest daily cases reported in 224 days) हैं.

देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या (Number of patients under treatment in the country) बढ़कर 5,90,611 हो गई है, जो करीब 197 दिन में सर्वाधिक है. देश में पिछले 24 घंटे में 327 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,83,790 हो गई है. ओमीक्रोन के 3,623 मामलों में से 1,409 लोग या तो देश से बाहर चले गए हैं या स्वस्थ हो गए हैं.

महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सर्वाधिक 1,009 मामले सामने आए. इसके बाद दिल्ली में 513, कर्नाटक में 441, राजस्थान में 373, केरल में 333 और गुजरात में 204 मामले सामने आए. देश में इससे पहले पिछले साल 29 मई को संक्रमण के 1,65,553 मामले सामने आए थे.