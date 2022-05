सिरसा : जिले के डबवाली में साहीवाल नस्ल की गाय को विस्फोटक खिलाने (placed explosives in cow mouth in sirsa) का मामला सामने आया है. गाय के चबाते ही विस्फोटक फट गया, जिसमें गाय का मुंह उड़ गया. इसके बाद गाय की (Sahiwal breed cow dies in blast) मौत हो गई. गाय के मालिक की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है. बताया जा रहा है कि किसी ने गाय के मुंह में विस्फोटक (placed explosives in cow mouth) डाला गया, ब्लास्ट के बाद साहीवाल नस्ल की गाय की मौत हो गई.

क्या है मामला- मामला डबवाली के लखुआना गांव (lakhuana village of sirsa) का है. जहां सतपाल सिंह पशुपालन का काम करता है. सतपाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि बीते गुरुवार को सतपाल अपनी गायों को लखुआना नहर बिसवाला पुल के पास चरा रहा था. तभी मेरी एक साहीवाल गाय के मुंह में एक धमाका हुआ. जिससे गाय का मुंह बुरी तरह से फट गया और गाय दर्द में तड़पते हुए नीचे गिर गई.

FIR की कॉपी

गाय की हुई मौत- जिसके बाद सतपाल ने आस-पास के लोगों को इसकी जानकारी दी. सतपाल ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी और तड़पती हुई गाय के इलाज के लिए गोशाला में एंबुलेस को बुलाया. लेकिन रास्ते में ही गाय ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद सतपाल ने थाने में लिखित शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील की.

पुलिस ने किया मामला दर्ज- मौके पर पहुंची पुलिस विस्फोटक को लेकर सुराग तलाशे और मौके से सैंपल भी लिए हैं. सतपाल की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक गाय के मुंह में विस्फोटक पदार्श रखा गया था जिसके ब्लास्ट होने के बाद गाय की मौत (cow dies after blast explosives in cows mouth) हुई है. पुलिस ने गौ संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. गाय के मालिक का आरोप है कि किसी ने जान बूझकर गाय को विस्फोटक खिलाया है.

साहीवाल अच्छे नस्ल की दुधारू गाय मानी जाती है. जिसकी कीमत 50 हजार से एक लाख रुपये तक हो सकती है. गर्मी सहने की क्षमता और अधिक मात्रा में दूध देने के कारण इस नस्ल की गाय को भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी पाला जाता है. हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में दूध के लिए खूब पाली जाती हैं. साहीवाल गाय औसतन 12 से 15 लीटर दूध देती है, जिसके कारण ये पशुपालकों की भी पहली पसंद मानी जाती है.

