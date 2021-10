लखनऊ : फिल्म गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी फर्रुख जाफर को शनिवार को लखनऊ के मलकाजहां कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. वे 88 साल की थीं. लंबे समय से काफी कमजोर हाे चुकी थीं. फर्रुख जाफर का निधन ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ था. उनकी तदफीन के वक्त कांग्रेस नेता और उनकी भतीजी सदफ जाफर समेत परिवार के कई लोग मौजूद रहे.

पीपली लाइव की अम्मा बेगम फर्रुख जाफर का शुक्रवार को (Peepli Live's Amma Begum Farrukh Jaffer is no more) देहांत हो गया. बीते चार अक्टूबर काे सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें लखनऊ के सहारा अस्पताल में इलाज के लिए (Begum Farrukh Jaffer was admitted to Sahara Hospital in Lucknow) भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

नहीं रहीं अभिनेत्री रेखा की ऑनस्क्रीन 'मां'

बताया गया कि उनकी दो बेटियां हैं. दिवंगत अदाकारा की भतीजी सदर जफर ने बताया कि उनके सीने में इंफेक्शन हो गया था, जिसके चलते शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे उनका देहांत हो गया.

1981 में की थी करियर की शुरुआत

पीपली लाइव की अम्मा जी फारुख जफर ने उमराव जान, स्वदेश, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1981 में की थी. उस समय उमराव जान फिल्म आई थी. इस फिल्म में वे रेखा के किरदार 'अमीरन' उर्फ उमराव जान की मां के रोल में नजर आई थीं. फारुख जफर ने फिल्मों में आने से पहले 1963 में लखनऊ के विविध भारती रेडियो स्टेशन में बतौर अनाउंसर काम शुरू किया था. कहा जाता है कि वह भारत की पहली महिला रेडियो अनाउंसर थी. फर्रुख जफर के पति एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे. उन्होंने राजनीति में भी एंट्री की थी.

इन कार्यक्रमों में भी किया काम

वरिष्ठ अभिनेता अनिल रस्तोगी ने बताया कि फर्रुख जफर के साथ एक कश्मीरी धारावाहिक और एक फिल्म मुक्तिभवन की थी. वो बहुत ही मजाकिया थीं. सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी. उन्होंने एनएसडी से अभिनय सीखा. उनकी कमी काे पूरा नहीं किया जा सकता. वे शाहरुख खान की फिल्म 'स्वेदश' में भी नजर आई थीं.

फिल्म में उन्होंने फातिमा बी का रोल प्ले किया था. इसके बाद वह पीपली लाइव, पार्चड, सुल्तान और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में नजर आईं. फर्रुख जफर तीनों खान शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ काम कर चुकी हैं.

पढ़ें : बेटी आराध्या के जन्म के समय Aishwarya Rai ने क्यों नहीं खाई थी पेन किलर ?