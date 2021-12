नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों को खुली सरकारी जमीन का उपयोग (religious activity on govt land) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए करने के संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं.

बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Affairs Nityanand Rai) ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि 'जमीन' राज्य का विषय (Land is a state subject) है अत: जमीन से संबंधित मामलों को देखना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी होती है.

नित्यानंद राय ने कहा 'गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खुली सरकारी जमीन का उपयोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए (use of open government land for religious activities) करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं.'

राय से पूछा गया था कि क्या केंद्र ने खुली सरकारी जमीन का उपयोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

(पीटीआई-भाषा)