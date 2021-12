भोपाल : कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट की शुरुआत (No mask no movement campaign started against Omicront variant of Corona) की है. गृह मंत्री भोपाल के नूतन कॉलेज चौराहे पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर मास्क पहनाया और सभी से घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की अपील भी की, वहीं जो वाहन चालक मास्क पहने मिले, उन्हें गृह मंत्री ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया.

पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा नो मास्क नो मूवमेंट

प्रदेश में कोरोना के आज 12 नए मरीज मिले हैं, कोरोना के नए वैरिएंट (Corona new variant Omicron) को देखते हुए सरकार इससे बचाव को लेकर सतर्क हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक कर प्रदेश में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाने और बार-बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे प्रदेश में पुलिस को नो मास्क नो मूवमेंट चलाने के निर्देश दिये हैं.

अनिवार्य है मास्क-सैनिटाइजर का उपयोग

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, कोरोना के नए-नए वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाने होंगे और मास्क-सैनिटाइजर को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा, इससे ही लोग कोरोना से बच सकेंगे.

मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना

उधर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की राशि को पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब ऐसे लोगों के खिलाफ ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम इसको लेकर जल्द ही चेकिंग शुरू करने वाला है.

