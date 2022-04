बेंगलुरू : शिक्षा पाना ताउम्र चलता है. शिक्षा पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है. इस बात को कर्नाटक के बंगलौर निवासी शेख अनवर हुसैन (Sheikh Anwar Hussain of Bangalore Karnataka) ने सच साबित कर दिखाया है. ओड़िया मीडियम से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले अनवर हुसैन (Anwar Hussain schooling from Oriya Medium) ने एक-दो नहीं बल्कि 23 विषयों में स्नातकोत्तर प्राप्त (Anwar Hussain ma in 23 subject) किया है.

अनवर के मुताबिक, उन्होंने छह भाषाओं सहित अन्य विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. अनवर हुसैन ओडिशा के रहने वाले (Anwar Hussain from Odisha) हैं, लेकिन वह फिलहाल बेंगलुरू में रहते हैं. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए एक कार्यक्रम में अनवर हुसैन अतिथि के रूप में शामिल हुए. यहां उन्होंने विभिन्न विषयों पर बात की और वर्तमान स्थिति पर भी अपने तरीके से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं का पहला लक्ष्य शिक्षा होना चाहिए. तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी का भाग्य बदल सकते हैं.

अनवर हुसैन ने इस्लामी अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल करने और ओड़िया भाषा में इस्लामी शिक्षा का प्रसार (Islamic Education in Odia Language) करने का अपना दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया. बता दें कि अनवर हुसैन एक कवि, लेखक और कथा लेखक भी हैं. उनके तीन कविता संग्रह, तीन व्यक्तित्वों पर पुस्तकें और एक आलोचनात्मक किताब को मिलाकर अब तक दस पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है.