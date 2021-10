पुरी : आईसीसी टी-20 विश्व कप (ICC Men's T20 World Cup) का रविवार से शुरू आगाज होने जा रहा है. इसलिए क्रिकेट फैंस विभिन्न तरीकों से भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, ओडिशा के पुरी (Puri of Odisha) निवासी साश्वत रंजन साहू (Saswat Ranjan Sahoo) ने एक बार फिर से अपने अनोखे तरीके से भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने माचिस की तीली से विश्व कप की प्रतिकृति (sculpture of World Cup from matchstick) बनाई है.

विश्व कप की प्रतिकृति

साश्वत ने अपनी कारीगरी के बारे में बताया कि यह प्रतिकृति 21 इंच ऊंची और आठ इंच लंबी है. इसे बनाने में आठ दिन लगे और इसमें 2,850 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया गया है.

माचिस की तीली से बनाया विश्व कप

पढ़ें : राष्ट्रीय खेल दिवस : युवा कलाकार ने शुभकामनाएं देने के लिए बनाई बेमिसाल 'हॉकी'

उन्होंने अपने इस प्रतिकृति को बनाने के साथ टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं और एक बार फिर से टी-20 वर्ल्ड कप को जीतकर देश को गौरवान्वित करने की उम्मीद की है.

बता दें कि, अपने इस तरह की अनोखी कला के लिए पुरी के साश्वत काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) के लिए माचिस की तीलियों से हॉकी स्टिक (Hockey Stick by matchsticks) की प्रतिकृति तैयार की थी. इस प्रतिकृति को बनाने में उन्हें दो दिन लगे थे और इसमें 690 तीलियों का इस्तेमाल किया गया था. इस हॉकी स्टीक की लंबाई महज 15 इंच और चौड़ाई पांच इंच की थी.

पढ़ें : ओडिशा में युवा कलाकार ने माचिस और आइसक्रीम स्टिक से बनाई अनूठी राखी

इसके अलावा उन्होंने माचिस की तीलियों से रक्षाबंधन पर भगवान श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के चित्र वाली राखी, पेनी फ़ार्टिंग साइकिल, रेडियो का मॉडल, भारतीय सेना के टैंक का मॉडल आदि तैयार किया है.