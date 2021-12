बीजापुर: पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ स्थित बस्तर संभाग में नक्सली गतिविधियां काफी बढ़ गई है. नक्सली आए दिन या तो IED ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विकास कार्यों में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं. बीती रात भी नक्सलियों ने बीजापुर में कई गाड़ियों में आग (naxalites set fire vehicles bijapur) लगा दी.

आवापल्ली से बासागुड़ा के बीच मुर्दोण्डा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए क्रेसर प्लांट को ब्लास्ट किया (

Craser plant blasted bijapur) और तीन गाड़ियों में आग लगा दी. दरअसल क्षेत्र में क्रेसर प्लांट की शुरुआत की जा रही थी. इसी दौरान 15 से ज्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया. फिलहाल सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने की है.

नारायणपुर के गूदाडी में नक्सलियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर में लगाई आग

बीते दिनों नक्सलियों ने नारायणपुर के ओरछा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर गूदाडी में जेसीबी और दो ट्रैक्टर (Naxalites set fire to JCB and tractor in Narayanpur) को आग के हवाले कर दिया था. ग्राम पंचायत की ओर से सड़क मरम्मत काम में इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था. इसी दौरान नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. नक्सलियों की आगजनी के बाद इलाके में खौफ का माहौल है.

इससे पहले 27 नवंबर को नारायणपुर में ही नक्सलियों ने सरपंच पति (Naxalites killed sarpanch husband Narayanpur) की हत्या कर दी थी और एक JCB वाहन को भी आग के हवाले कर दिया था. लगभग 30 नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था. बड़ी संख्या में नक्सली करमरी पंचायत पहुंचे थे. नक्सलियों ने पहले सरपंच पति बिरजू सलाम को मौत (Naxalites killed sarpanch husband Narayanpur) के घाट उतार दिया और प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य (prime minister road construction work) में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था.