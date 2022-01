बक्सर : बिहार में बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी मिली है. नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले तीन लोगों को बक्सर पुलिस ने दबोच (Three accused of helping Naxal arrested in Buxar) लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 लाख कैश, 19 मोबाइल फोन और बंगाल नंबर की कार भी बरामद की है. आरोपियों को उत्तरप्रदेश की बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है.

दरअसल, झारखंड सरकार का लुक आउट नोटिस (Jharkhand Government look out Notice) जारी करने के बाद नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले तीन युवक बिहार के बक्सर में अपना ठिकाना बनाने के फिराक में थे.

12 लाख कैश और 19 मोबाइल बरामद

जानकारी के अनुसार देर रात बिहार और उत्तरप्रदेश की बॉर्डर पर औद्योगिक थाना के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा था. अभियान के दौरान ये बक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ गए. जब इन लोगों पर पुलिस की नजर पड़ी तो वे घबराने लगे. जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर जांच की तो उनके पास से 12 लाख कैश, 19 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

झारखंड से लुकआउट नोटिस जारी

एसपी नीरज कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी झारखंड के रहने वाले हैं. जिनका नाम निवेश कुमार, शुभम कुमार पोद्दार और ध्रुव कुमार है, जिनके खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें- झारखंड में पूर्व विधायक पर नक्सलियों ने किया हमला, दो बॉडीगार्ड मारे गए

बंगाल में रजिस्टर्ड गाड़ी बरामद

गौरतलब है कि बक्सर पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई को मदद पहुंचाने के आरोप में 6 जनवरी को झारखंड में मामला दर्ज किया गया है. इनके पास से पुलिस ने बंगाल नंबर प्लेट वाली एक कार भी बरामद की है.