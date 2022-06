भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है. पहले चरण में शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया गया. पहला चरण के चुनाव में प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा भी हुई. भिंड में तीन जगह पोलिंग बूथ पर फायरिंग और पथराव हुआ. दतिया में दबंगों ने मतपेटी लूटकर उसे तोड़ दिया और उसमें पानी भर दिया. सतना के मतदान केंद्र किटहा में दीवार गिरने से एक वोटर की मौत हो गई. सतना के सोहावल ब्लॉक के शेरगंज स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 192 में आरआई राजेश तिवारी को रिवाल्वर ले जाते हुए पुलिसकर्मी ने रोका, लेकिन वे आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पोलिंग बूथ के अंदर चले गए. मुरैना में पुलिस चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार युवक को लाइसेंसी हथियारों के साथ पकड़ा. वही फर्जी मतदान के लिए राजस्थान से बुलाए गए कुछ लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा.

मतदान केंद्र के अंदर रिवॉल्वर के साथ आरआई

दतिया में दबंगों ने मतपेटी में पानी भर उसे तोड़ा: दतिया के बरोदी गांव में मतदान के दौरान 15 से 20 राउंड फायरिग हुई. यह गांव राजपुर पंचायत में आता है. यहां दबंगों ने पोलिंग केंद्र से मतपेटी लूटकर उसमें पानी भर दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस से महिलाओं की झड़प हो गई. इसके बाद मतदान रोकना पड़ा. तभी 2 दर्जन से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया. वोट डालने के लिए कतार में लगे ग्रामीण आनन-फानन में अपनी जान बचाते हुए नजर आए. इसके बाद इन दबंगों ने पोलिंग बूथ के अंदर जाकर मतदान पेटी को उठा लिया और उसके बाद पास में ही लगे हैंडपंप के नीचे रखकर उसमें पानी भर दिया, फिर लाठियों से उसे तोड़ने का प्रयास भी किया. भारी पुलिसबल की तैनाती के बाद फिर से मतदान शुरू कराया गया था. वहीं स्थानीय लोग बरोदी में फिर से मतदान कराए जाने की मांग कर रहे हैं. (Datia bullies lifted ballot box from polling booth) (Datia bullies broke ballot box)

मतदान केंद्र के अंदर रिवॉल्वर के साथ आरआई

MP Panchayat Election 2022: भिंड के कन्हईपुरा में ग्रामीणों का पुलिस पर हमला, छतों से किया पथराव LIVE विडियो आया सामने

सतना में आचार संहिता का उल्लंघन: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सतना में आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखा गया. बड़ी बात ये है कि यह उल्लंघन कोई और नहीं बल्कि निर्वाचन के अधिकारी और कर्मचारी करते दिखे. सोहावल ब्लॉक के आरआई मतदान कक्ष में रिवॉल्वर लेकर पहुंच गए. इसकी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हो गई.(RI with revolver inside polling station) (RI arrived with revolver inside polling station in Satna)

मतदान केंद्र के अंदर रिवॉल्वर के साथ आरआई

सतना में दीवार गिरने से एक मतदाता की मौत: सतना के मतदान केंद्र किटहा में दीवार गिरने से एक वोटर की मौत हो गई (Accident at polling station in Satna). घटना मझगवां जनपद के मतदान केंद्र किटहा पर हुई. जहां दीवार गिरने से एक मतदाता घायल हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई (Satna one voter died due to wall collapse). मृतक का नाम राजा कुशवाहा है. हादसा मतदान के केंद्र के भीतर बने एक प्याऊ की दीवार गिर जाने की वजह से हुआ.

मतदान केंद्र के अंदर रिवॉल्वर के साथ आरआई

मतदान के दौरान भिंड में पत्थरबाजी और फायरिंग: भिंड़ के मिहोना के असनेट में पोलिंग बूथ पर उपद्रवियों के पथराव में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए. पोलिंग बूथ 148, 149 पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से असामाजिक तत्वों को खदेड़ा(Violent action in first phase of elections). लहार के लपवाह गांव में भी पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई. यहां पोलिंग बूथ क्रमांक 29/30 के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई. (Firing and Stone Pelting in Bhind) इसके बाद उपद्रवियों ने अवैध हथियारों से मतदान केंद्र के बाहर हवाई फायरिंग की.

भिंड के मिहोना ब्लॉक के कन्हईपुरा में मतपत्र लूटने की सूचना पर पुलिस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के लोगों पर पथराव कर दिया (Villagers attacked police in Kanaipura Bhind). जिसमें तहसीलदार को चोटें आई हैं. कन्हईपुरा मतदान केंद्र के बाहर असमाजिक तत्वों की हवाई फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों और महिलाओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया (Bhind police stone pelting). इससे पहले मतदाताओं में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई थी. घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे एक युवक पर भी भीड़ ने लाठियों से हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने उपद्रव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. बाकी लोगों की तलाश जारी है. (Bhind stone pelting video viral)

मुरैना में पकड़े फर्जी मतदाता: मुरैना में अम्बाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जलौनी पंचायत में फर्जी मतदान करने जा रहे राजस्थान के एक दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा है.सुबह मतदान शुरू होते ही अम्बाह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान से आई एक बोलेरो कार को पकड़ा. इस कार में करीब एक दर्जन लोग सवार थे. ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं. जो अम्बाह ब्लॉक की जलौनी पंचायत में फर्जी मतदान करने जा रहे थे. (Police caught fake voter in Morena)

मुरैना में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार: मुरैना के चिन्नौनी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार युवक को लाइसेंसी हथियारों के साथ पकड़ा. खास बात है कि चुनाव से पहले सभी लाइसेंसी हथियार जमा कर दिए गए है. इसके बावजूद युवक हथियार लेकर सड़क पर घूमता दिखा, जिसपर पुलिस ने युवक को पकड़ा और युवक के कब्जे से एक 315 बोर की बंदूक, एक 32 बोर की रिवाल्वर और 10 जिंदा राउंड बरामद किए. (Youth arrested with licensed weapons in Morena)

मुरैना में सरपंच प्रत्याशी पति ने किया सुसाइड: मुरैना की ग्राम पंचायत रूपहटी की सरपंच प्रत्याशी गुड्डी के पति होतम कोरी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. जानकारी के अनुसार गांव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सरपंच प्रत्याशी गुड्डी पर अन्य प्रत्याशी को समर्थन देने का दबाव बनाया था. इसके बाद सरपंच प्रत्याशी के पति ने जहर खा लिया. (sarpanch candidate husband committed suicide in morena)

एसआई ने की दिव्यांग के साथ बदसलूकी, भड़के लोग: दमोह के पथरिया जनपद की ग्राम पंचायत केवलारी में एसआई इंद्रराज चौधरी ने दिव्यांग मतदाता को धक्का देकर पोलिंग बूथ से भगा दिया. इससे लोग भड़क गए. भीड़ ने SI को घेर लिया. सरपंच पद के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रत्नेश सोनी का आरोप है कि एसआई ने उनके साथ भी अभद्रता की. इसके बाद सैकड़ों मतदाता गुस्से में आ गए और सब इंस्पेक्टर की घेराबंदी कर दी. बताया गया है कि इंद्रराज चौधरी एसआई मतदान करने आ रहे मतदाताओं को व्यवस्थित लाइन में लगा रहे थे. उसी दौरान उसी लाइन के नीचे टपरिया क्षेत्र से आए एक मूकबधिर दिव्यांग मतदाता समोसे खा रहा था. सब इंस्पेक्टर इंद्रराज चौधरी ने उससे वहां से उठने के लिए कहा, लेकिन मूकबधिर होने की वजह से वह कुछ नहीं सुन पाया. तब एसआई ने उसकी पीठ पर 4-5 लाठियां मार दी. गुस्साई भीड़ ने सब इंस्पेक्टर को घेर लिया.(Damoh SI beat Divyang)

कई जगहों पर मतदान का हुआ बहिष्कार: छतरपुर में रामपुर कुर्रा के रमन पुरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया. लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए. सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मतदाताओं को समझाया. इसके बाद वोटिंग शुरू की गई थी. खजुराहो में भी वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया, वहीं बड़वानी के पानसेमल की बालझिरी पंचायत में आने वाले मेद्रना गांव में भी चुनाव का बहिष्कार किया गया था. . (Polling boycotted in many places of MP)