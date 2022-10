भोपाल। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है. जिसमें धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा प्रदेश के सभी चिकित्सा विभागों में की जाएगी. इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार हैं. धन्वंतरि भगवान की पूजा स्वास्थ्य लाभ के लिए ही की जाती है. इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश को स्वस्थ मध्यप्रदेश बनाना है. (mp news) (lord dhanvantari worship in medical college in mp) (sarang announce dnvantari worship in medical)

धनतेरस से मेडिकल कॉलेजों में होगी हर साल भगवान धन्वंतरि देव की पूजा

मेडिकल कॉलेजों में होगी भगवान धन्वंतरि की पूजा: भगवान धन्वंतरि की जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की जाएगी. इसी साल धनतेरस से इस कार्यक्रम की शरुआत होगी. जिसमें मेडिकल छात्र, डॉक्टर और अस्पताल में जो मरीजों के परिजन मिलकर भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करेंगे. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश को स्वस्थ मध्यप्रदेश बनाना है. मंत्री ने कहा कि हर साल मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. 22 अक्टूबर को धनतेरस है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के बाद अब होगी भगवान धन्वंतरि की पूजा: बता दें कि मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य हो गया है, जिसने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू किया है. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की मेडिकल पुस्तकों का विमोचन भी भोपाल की लाल परेड मैदान पर किया था. ऐसे में एक बार फिर मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग, धनतेरस के दिन, धन्वंतरी देव की पूजा मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में करने की परंपरा शुरू करने जा रहा है. जो सरकारी स्तर पर पहली बार होगी.