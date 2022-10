दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक राम भाई के गृह ग्राम देवरान में दीपावली के दूसरे दिन तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई. दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब गोलीकांड में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.

एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या

भारी पुलिस फोर्स तैनात : सूचना मिलते ही मौके पर एसपी डीआर तेनीवार, एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह, सीएसपी अभिषेक तिवारी, एफएसएल अधिकारी किरण सिंह, देहात थाना प्रभारी अमित मिश्रा, टीआई कोतवाली मौके पर पहुंच गए. सागर नाका चौकी पुलिस सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दिया गया. बताया जाता है कि ग्राम के ही कुद्दू उर्फ कोदूलाल पटेल का करीब एक महीने से घमंडी अहिरवार उम्र 60 के साथ विवाद चल रहा था.

दीवाली की रात्रि हुआ विवाद : घटना की पूर्व रात्रि दीपावली को दोनों परिवारों में विवाद हुआ था. इसके बाद मंगलवार सुबह ही पटेल परिवार ने घमंडी, उसके बेटे मानक लाल अहिरवार 30 व राजप्यारी 58 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी. जबकि परिवार के दो अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की अन्य आरोपियों के नाम फिलहाल सामने नहीं आ सके हैं. आरोपी सभी फरार हो गए हैं. (3 people of family shot dead) (BSP MLA Ram Bai village firing) (one person serious) (All accused absconding)