बक्सरः बिहार के बक्सर में एक किशोरी (Girl kidnapped in Buxar) को अगवा कर 6 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना (Molestation With Girl In Buxar) को अंजाम दिया और छह दिन बाद पीड़ित को रेलवे प्लेटफार्म पर छोड़कर भाग गए. बाद में परिजनों के सहयोग से डुमरांव रेलवे स्टेशन से किशोरी को पुलिस ने बरामद किया और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा. इस दौरान दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

चार नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्जः बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के मुरार थाना क्षेत्र (Murar police station) के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. किशोरी का अपहरण छह दिन पहले ही हुआ था. इसके बाद परिजन उसकी लगातार तलाश कर रहे थे. इसी बीच पुलिस ने परिजनों की मदद से उसे डुमरांव रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया और उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया.

घर से कॉपी खरीदने निकली थी किशोरीः किशोरी ने पुलिस को बताया कि 16 अगस्त की सुबह वो घर से बाहर कॉपी खरीदने के लिए निकली थी, तभी उसका अपहरण कर लिया गया. अपहरणकर्ता उसे पटना लेकर चले गए और उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे. बाद में उन्होंने 20 अगस्त को उसे डुमरांव रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर चार नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त शिवम सिंह और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

किशोरी को पटना लेकर गए अपहरणकर्ताः घटना की जानकारी देते हुए एएसपी राज ने बताया कि मुरार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, वो 16 अगस्त कि सुबह तकरीबन 9:00 बजे घर से गायब थी. इस बात की सूचना 19 अगस्त को परिजनों के द्वारा दी गई. परिजनों ने बताया कि पहले वह अपने स्तर से किशोरी की तलाश कर रहे थे. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और 20 अगस्त को दिन में तकरीबन 2 बजे किशोरी को डुमरांव रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया. किशोरी के मुताबिक अपहरणकर्ता उसे पटना लेकर गए थे, बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया. दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.



"मुरार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है. वह 16 अगस्त कि सुबह तकरीबन 9 बजे घर से गायब थी. इस बात की सूचना 19 अगस्त को परिजनों के द्वारा मुरार थाने को दी गई. परिजनों ने बताया कि वह अपने स्तर से किशोरी की तलाश कर रहे थे. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और 20 अगस्त को दिन में तकरीबन 2 बजे किशोरी को डुमरांव रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है"- एएसपी राज, बक्सर

