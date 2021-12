मुंबई : मिस यूनिवर्स 2021 विजेता (Miss Universe 2021 winner) हरनाज कौर संधू (Harnaaz Kaur Sandhu) भारत आ गई हैं. बुधवार देर रात को उनका मुंबई में ग्रैंड वेलकम (grand welcome of harnaaz in mumbai) किया गया. हाथ में तिरंगा झंडा लिये मिस यूनिवर्स हरनाज ने उनके भव्य स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद किया.

उल्लेखनीय है कि इस साल 13 दिसम्बर को इजराइल में आयोजित 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है. वहीं, प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप परागुए की नाडिया फेरेरा और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की Lalela Maswane रहीं. फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इस बार जज पैनल में शामिल थीं.

मुंबई में ग्रैंड वेलकम

बता दें, भारत की झोली में 21 साल बाद यह खिताब आया है. साल 2000 में बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था. यह तीसरी बार है, जब देश की बेटी ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है. सबसे पहले बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (1994) जीती थी. इसके छह साल बाद एक्ट्रेस लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स (2000) का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था. वहीं, हरनाज देश की तीसरी बेटी हैं, जिन्होंने भारत की झोली में मिस यूनिवर्स का तीसरा खिताब डाला है.

हरनाज संधू पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और एक मॉडल हैं. 21 साल की मिस यूनिवर्स ने मॉडलिंग के साथ-साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया. हरनाज साल 2017 में मिस चंढीगढ़ बनीं थी. इसके बाद उन्होंने मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया था. साल 2019 में हरनाज ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में वह टॉप 12 में पहुंच सकी थीं.

पढ़ें : हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब

'चक दे फट्टे इंडिया...', जब मिस यूनिवर्स बनने के बाद बोलीं भारत की बेटी हरनाज कौर संधू, देखें वीडियो

Miss Universe लारा दत्ता ने हरनाज संधू को जीत पर दी बधाई, बोलीं- 21 साल से था इंतजार

Miss Universe 2021: हरनाज संधू का कभी बनता था खूब मजाक, देश की इस बेटी पर आज है सबको नाज