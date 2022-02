बलियाः यूपी के बलिया जिले में प्रदेश के मंत्री (Minister Upendra Tiwari) और बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी पर जानलेवा (Deadly attack on Dinesh Tiwari) हमला किया गया. उनकी गाड़ी पर जमकर पथराव भी हुआ है. गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गये हैं. इसके साथ ही गाड़ी के भीतर बैठे मंत्री के भाई को बाहर निकाल कर लाठी-डंडों से पीटा गया.

घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गये. फेफना के सागरपाली के पास नगीना नगर की (The incident of Nagina Nagar near Sagarpali) घटना है.