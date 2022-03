हैदराबाद : सही लाइफ पार्टनर की तलाश कई युवक-युवतियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा (looking for groom on matrimonial sites) देती है. मैट्रिमोनियल साइटों में युवा पीढ़ी अपने पसंद के जीवनसाथी की तलाश (good marriage proposals) करते हैं. लेकिन अब मैट्रिमोनियल साइटों के माध्यम से भी धोखाधड़ी व यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने लगी है. कुछ लोग ऐसे साइटों का इस्तेमाल लड़के-लड़कियों को ठगने के लिए कर रहे हैं. हालांकि, मैट्रिमोनियल साइटों पर धोखे खाने वाले कई लोग इस संबंध में कहीं चर्चा नहीं करते और अब इस तरह की घटनाएं धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं.

सबसे पहले, असामाजिक तत्व मैट्रिमोनियल साइटों के जरिये युवती से संपर्क करते हैं. शादी की बात परिवार के साथ आगे बढ़ाते हैं. उसके बाद युवती को लॉन्ग वैकेशन पर किसी रिसॉर्ट या निजी फार्महाउस जैसी जगहों पर अकेले चलने के लिए राजी कर लेते हैं. बस, एक बार युवती अकेले चली गई, तो ठग उससे यौन संबंध बनाने के लिए कहता है. अगर वह नहीं मानती तो उसके साथ जबर्दस्ती भी करते हैं.

ऐसी ही घटना तेलंगाना में भी सामने आयी है. सिकंदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैट्रिमोनियल साइट पर अमेरिका के आईटी इंजीनियर ने शादी का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, वह आईटी इंजीनियर कोरोना की वजह से एक साल से हैदराबाद में रह रहा था. युवती की उस आईटी इंजीनियर से बातचीत हुई और परिवार से मिलने के बाद इस साल मई या जून में दोनों की शादी कराने की बात तय हुई.

शादी तय होने के बाद युवक ने युवती को रिसॉर्ट में अकेले वक्त बिताने का न्यौता दिया ताकि वे एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें. युवती मान गई और जब वे रिसॉर्ट में पहुंचे तो युवक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया. कमरे में युवती को ले जाने के बाद युवक उसके साथ बदतमीजी (secunderabad it engineer girl being cheated in the name of marriage) करने लगा. उसे यौन संबंध के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन युवती किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली और घर पहुंचने के बाद शादी कैंसिल कर दी. ऐसे ही कुछ और मामले भी सामने आए हैं.

पुलिस का कहना है कि मैट्रिमोनियल साइटों के माध्यम से युवती को शादी के जाल में फंसाने वाले कुछ लोग तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर युवतियों को ब्लैकमेल (cheating by girls pictures and video recordings) भी करते हैं. पुलिस ने ऐसे लोगों से सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पुरुष आपको शादी से पहले अकेले मिलने के लिए कहे तो उसे मना करें. आजकल ज्यादातर युवक एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और साथ समय बिताने के नाम पर युवतियों को वेकेशन पर किसी रिसॉर्ट या फार्महाउस जैसी जगहों पर ले जाते हैं. अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरह का निवेदन या आपको न्यौता देता है तो उन्हें मौका न दें. युवतियों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरुरत है.