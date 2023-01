Manali Winter Carnival 2023 का समापन

मनाली: हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के बीच आखिरकार 5 दिवसीय मनाली विंटर कार्निवाल का समापन देर रात को हो गया. विंटर क्वीन का ताज मंडी की आरजू राणा के सिर सजा. वहीं, पहाड़ों की रानी शिमला से ताल्लुक रखने वाली नितिका फर्स्ट रनर तो बंजार की स्मृति को सेकंड रनर अप के खिताब से नवाजा गया.(Manali Winter Carnival 2023 Concludes)

आरजू को मिला 1 लाख का इनाम: विंटर क्वीन प्रतियोगिता में विजेता आरजू राणा को 1 लाख का इनाम मिला. वहीं, फर्स्ट रनर अप को 50 हजार और सेकंड रनर अप को 30 हजार रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी गई. मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया.(Arju Manali Winter Queen of 2023)

मेरी मेहनत रंग लाई-आरजू

मेरी मेहनत रंग लाई: विंटर क्वीन का ताज हासिल करने के बाद आरजू राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी मेहनत रंग लेकर आई है. मैं टॉप पर पहुंचने के लिए हमेशा मेहनत करती रहूंगी. यह बहुत बड़ा प्लेटफार्म है. इसलिए मैं आज की लड़कियों से कहना चाहूंगी आप आगे आना शुरू करो कुछ भी अंसभव नहीं है. आरजू ने कहा महिलाओं के लिए आगे चलकर वो कुछ करना चाहेंगी.

इन्हें इस नाम का खिताब मिला: स्मृति को मिस सुंदर आंखों वाली, निकिता को मिस टैलेंट, शिवांशी ठाकुर को मिस फैशन आइकॉन, निधि चौहान को मिस ब्रिलियंट, आक्षी धर्मा को मिस रैंप वॉक आरजू राणा को मिस फोटोजेनिक, तृप्ता चौहान को मिस कॉनियस, कनिष्का को मिस शाइनिंग स्टार, नीतीशी परमार को मिस गुडनेस एम्बेसडर, सेजल को मिस विवसीओउस, दीपाली ठाकुर को मिस ग्लोइंग स्किन, तान्या वर्मा को मिस आयरन मेडन, रूपाक्षी शर्मा को मिस गेटवे गोडनेस, आरुषि को मिस एक्टिव व साक्षी को मिस आत्मीयता का खिताब मिला.

नाटी पर मिला 1 लाख का पुरस्कार: 5 दिवसीय मनाली उत्सव के दौरान 3 और 5 जनवरी को हुई महानाटी में राइट बैंक के महिला मंडलों ने बाजी मारी. बेहतरीन नाटी प्रस्तुत करने के लिए राइट बैंक की महिलाओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला, जबकि लेफ्ट बैंक की महिला मंडलों की टीम दूसरे स्थान पर रही.

दुष्यंत को मिला वॉइस ऑफ कार्निवाल खिताब

दुष्यंत को मिला वॉइस ऑफ कार्निवाल खिताब: बंजार उपमंडल की सैंज घाटी के रहने वाले दुष्यंत ठाकुर ने वॉइस ऑफ कार्निवाल का खिताब अपने नाम किया. वहीं, इस वॉइस ऑफ कार्निवाल प्रतियोगिता में कुल्लू की ही अर्पिता ठाकुर दूसरे और भुंतर में रह रहे स्पीति के शैलेश बौद्ध तीसरे स्थान पर रहे.(Dushyant got the Voice of Carnival title)

कई रंगों में रंगी मनु रंगशाला: अंतिम दिन मनाली की मनु रंगशाला फिल्मी गीत,डांस,लोकनृत्यों और फैशन शो के रंग में रंगी नजर आई. इसके अलावा इसके अलावा मेहमान कलाकारों ने भी मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दी. शांगल म्यूजिकल ग्रुप गोहर के कलाकारों ने अपने लोकनृत्य के माध्यम से दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया .(Manu Rangshala Manali)

नए-पुराने गीतों का संगम: इसके बाद रुद्रा द अल्टीमेट कुल्लू के कलाकारों ने नए और पुराने फिल्मी तरानों पर डांस पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. स्टार प्रोडक्शन जम्मू के कलाकारों का फैशन शो आकर्षण का केंद्र रहा. ब्लैक स्पाइडर क्रो नाभा पंजाब ने फैशन शो के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया. शांगल म्यूजिकल ग्रुप की फैंसी ड्रेस देख दर्शक रोमांचित हो गए. बता दें कि विंटर कार्निवाल का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह 2 जनवरी को किया था.

