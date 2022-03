पंचमहाल : गुजरात में कुलयुगी पिता ने हैवानियत की हद पार (Godhra man killed two yrs daughter) कर दी. अपने दो साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया और पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार (father murdered 2 yrs daughter in Godhra Gujarat) हो गया है. यह घटना पंचमहाल जिले के गोधरा की है. इस घटना को लेकर गोधरा थाने में मामला दर्ज (Godhra Murder case) किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, धरतीना निवासी पर्वतसिंह उदेसिंह परमार और उसकी पत्नी सविताबेन के बीच किसी बात को झगड़ा (domestic violence in panchmahal gujarat) हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि पर्वतसिंह ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर (domestic violence leads to murder of daughter in Godhra gujarat) दिया. वहीं, पास खड़ी रो रही दो साल की बेटी काजल को भी उसने नहीं छोड़ा. पर्वतसिंह ने बेटी को उठाकर कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद से पर्वतसिंह फरार है.

स्थानीय लोगों ने आवाजें सुनी और घटनास्थल पर पहुंचकर पहले सविताबेन को अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद खबर पाकर गोधरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बच्ची की लाश को कुएं से बाहर निकाला. पुलिस ने पिता पर्वतसिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू (Godhra man charged with daughter murder case in Gujarat) कर दी है.