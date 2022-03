मुंबई : महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता तथा पूर्व मंत्री नसीम खान (Congress leader Nasim khan plea in SC) ने सीएम उद्धव ठाकरे और एक विधायक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर (plea against Maharashtra CM Uddhav Thackeray and ShivSena MLA) की है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ठाकरे और विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ नोटिस (SC notice to Maharashtra CM And ShivSena MLA) जारी किया है. साथ ही उन्हें छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता नसीम खान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप (Allegations of violation of code of conduct against CM Uddhav Thackeray and MLA Dilip Lande) लगाते हुए याचिका दायर करायी है. नसीम खान का आरोप है कि 2019 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र सीएम ने शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे के पक्ष में प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार किया था. उस वक्त विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नसीम खान शिवसेना प्रत्याशी दिलीप लांडे से 409 वोट के मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे.

