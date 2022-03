पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले की पुलिस ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ महिला कलाकार के साथ बलात्कार (director repeatedly raped the actress) करने के आरोप में मामला दर्ज (case registered against casting director for raping actress) किया है. महाराष्ट्र के विश्रांतवाडी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कुछ साल पहले कथित तौर पर ब्लैकमेल कर महिला कलाकार के साथ शारीरिक संबंध बनाए. उक्त डायरेक्टर का नाम अमित प्रेमचंद सितलानी है.

जानकारी के मुताबिक, 17 साल की उम्र में लड़की को पार्टी के देने के बहाने उसे दोस्त के फ्लैट में बुलाया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसकी अश्लील वीडियो बनायी और मामले के उजागर होने पर वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी. इस वजह से पीड़िता किसी से इस बारे में कह नहीं सकी और उसका बार-बार दुष्कर्म होता रहा.

लगातार उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने विश्रांतवाड़ी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की उम्र अब 21 वर्ष है. अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित अन्य संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज (Case registered against director under POCSO Act) किया है.

पढ़ें : विरुधुनगर सामूहिक दुष्कर्म मामला: DMK नेता समेत चार आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता फिल्म उद्योग में एक कलाकार के तौर पर काम करती है. वहीं, अमित सितलानी भी फिल्म निर्देशक हैं. दोनों एक दूसरे से उनके परिचित दोस्त के जरिये मिले थे. मई 2017 में अमित पुणे के तिंगरे नगर स्थित दोस्त के फ्लैट में पार्टी कहकर पीड़िता को साथ ले गया था. वहां, उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनायी. उसके बाद से अमित पीड़िता को कई होटलों में ले जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. साथ ही लगातार उसे बदनाम करने की धमकी भी देता था. उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. लेकिन, आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. मामले की जांच जारी है.