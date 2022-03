किशनगंज: बिहार में शराब तस्करी (Liquor Smuggling in Bihar) और इसके अवैध धंधे पर लगाम लगाने के लिए सरकार सारे हथकंडे अपना रही है, पर यह पूरी तरह से सफल होती नहीं दिख रही है. उल्टे शराब तस्कर अन्य तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला किशनगंज में सामने आया है. यहां शराब तस्करों ने असम की एक युवती का अपहरण (Liquor smugglers in Kishanganj kidnapped Assam girl) किया, उसे देह व्यापार में धकेलने के लिए खगड़िया ले जा रहे थे. अपराधियों ने इस दौरान कार में ही उससे दुष्कर्म (Assam girl molested in Kishanganj) भी किया. पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार (Four arrested in Kishanganj) किया है.

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना: किशनगंज के बहादुरगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ गुप्त सूचना के आधार पर एलआरपी चौक पर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान जब एक बोलेरो को रोका गया तो उसमें तीन पुरुष और दो महिलाएं मिली बैठी थीं. एक युवती लगातार रो रही थी. इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. किशनगंज के पुलिस अधीक्षक डॉ. इनामुल हक मैंगनु ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बोलेरो से शराब की तस्करी हो रही है.

शरीर पर सेलो टेप से साटकर शराब की तस्करी: उक्त गाड़ी को रोककर जांच पड़ताल की जाने लगी तो चालक समेत दो व्यक्ति पुलिस को देखते ही गाड़ी रोककर फरार हो गये. उसमें सवार अन्य तीन युवकों और दो महिलाओं को पकड़ा गया. एक महिला की जांच महिला पुलिसकर्मी से करायी गयी तो पाया गया कि महिला अपने शरीर पर विदेशी शराब सेलो टेप से साटकर ऊपर से कपड़े पहने हुई थी. जबकि युवती के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ. वह केवल रोये जा रही थी. पूछताछ के क्रम में महिला ने बताया कि होली के अवसर अधिक पैसे कमाने के लालच में बंगाल के सुरजापुर से शराब खरीदकर खगड़िया एवं नवगछिया में बेचने की योजना थी. इसी क्रम में वे पकड़े गये.

युवती को देह व्यापार में धकेलने की थी योजना: महिला के साथ बोलेरो में बैठी युवती ने पूछताछ में बताया कि वह असम की रहने वाली है. डालखोला का एक व्यक्ति उसे धोखे में रखकर सूरजापुर में शराब की दुकान पर ले गया. पकड़े गए तीनों युवकों ने उससे दुष्कर्म किया. उससे अवैध धंधा कराने के लिए खगड़िया ले जा रहे थे लेकिन बीच में ही पुलिस ने पकड़ लिया. एसपी ने बताया कि पीड़िता की बातों की पुष्टि पकड़े गये तीनों युवकों एवं महिला ने भी की. पीड़िता काे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. उसका बयान दर्ज किया जा रहा है. गिरफ्तार अपराधियों में कटिहार का प्रशांत कुमार, खगड़िया का अंकित कुमार, राजेश कुमार तथा भागलपुर की रूकमणी देवी शामिल हैं.

