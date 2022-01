पटना: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव (Bihar Legislative Council Election) को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) और बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव (Bihar BJP In Charge Bhupendra Yadav) के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग (Seat Sharing Between JDU and BJP) का फॉर्मूला तय हो गया है. इसमें बीजेपी 12 और जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं बीजेपी ने पशुपति पारस को अपने कोटे से एक सीट दी है.

बीजेपी के खाते में रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर की सीटें आईं हैं. जबकि वैशाली सीट पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के खाते में गई है. वहीं, जेडीयू पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नावादा, मधुबनी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी. इससे पहले शनिवार सुबह बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी.

जेडीयू-बीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद एवं जेडीयू की ओर से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद पत्रकारों को उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विधान परिषद चुनाव में सीटों को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी कोई विवाद नहीं था, बस विमर्श चल रहा था. अब उस पर सहमति बन गई है.

इस बार के चुनाव में एनडीए के बाकी तीनों दल भी अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं. एक तरफ जीतनराम मांझी ने मगध सहित 2 सीटों की मांग की है तो वहीं पशुपति पारस ने वैशाली सहित 2 सीटों की मांग की है. मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग की है. हालांकि चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू अपने कोटे से इन सहयोगी दलों को सीट दे सकते हैं.

