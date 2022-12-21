उधमपुर में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद
Published on: 46 minutes ago |
Updated on: 30 minutes ago
Updated on: 30 minutes ago
उधमपुर में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद
Published on: 46 minutes ago |
Updated on: 30 minutes ago
Updated on: 30 minutes ago
जम्मू: उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया. रास्ता साफ करने के लिए ऑपरेशन जारी है.
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J&K | Jammu-Srinagar National Highway shut due to a landslide at Dewal Bridge in Udhampur. Operation underway to clear the route. pic.twitter.com/khZWwujL46— ANI (@ANI) December 21, 2022
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