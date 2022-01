कुलगाम: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में ओके इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ (encounter broke out between militants and security forces) शुरू हो गई है. सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद उन्होंने तलाशी अभियान शुरू कर दिया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ओके गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी (presence of militants in the ​​Okay village) के बारे में खुफिया सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू (search operation was launched in kulgam) कर दिया है.

अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान जब सुरक्षाबलों का एक संयुक्त दल संदिग्ध स्थान पर पहुंचा तो वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. वहीं, जवानों ने भी जवाब फायरिंग की.

क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के बारे में अधिकारी ने बताया कि इलाके में दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका की जा रही है. मुठभेड़ जारी है.