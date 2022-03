जम्मू : जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir govt) ने बुधवार को अपने पांच सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों से संबंध होने के कारण बर्खास्त (Kashmir govt terminates services of five employees) कर दिया. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है. आदेश में कहा गया है कि पांच कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं.

पांच कर्मचारी - पुलवामा जिले के पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद मीर, श्रीनगर जिले के कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम हसन परे, अवंतीपोरा के स्कूल शिक्षक अर्शीद अहमद दास, बारामूला जिले के पुलिस कांस्टेबल शाहिद हुसैन राथर, कुपवाड़ा जिले के नसिरंग अर्दली शराफत अहमद खान को बर्खास्त कर दिया (govt terminates services of five employees for terror links) गया है.

बता दें कि अतीत में भी, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसी कारण से अपने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुकी हैं.

