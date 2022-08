आगरा: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लि. (IRCTC) अब भारत गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav Train) का एक नया पैकेज लेकर आया है. आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन से श्री रामायण यात्रा (Ramayana Yatra) कराएगा. यह टूर पैकेज 19 रात और दिन का है. यह जानकारी शनिवार को आगरा आए आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (लखनऊ) अजीत कुमार सिन्हा ने दी. उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी की ओर से पहली बार ईएमआई पर यात्रा (Traveling on EMI for first time) कराएगा. 3 माह से लेकर के 36 माह की अवधि में यात्री अपनी यात्रा की ईएमआई की किश्त दे सकते हैं. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के लाभ की भी सुविधा रहेगी.





आईआरसीटीसी एक फिर भारत गौरव ट्रेन की रामायण सर्किट रेल यात्रा के सफल संचालन के बाद नया पैकेज लेकर आई है. इस पैकेज में 24 अगस्त-2022 दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी. आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ,(लखनऊ) अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि, श्री रामायण यात्रा की भारत गौरव ट्रेन में थर्ड एसी के कोच हैं. इसमें 600 यात्रियों के सफर और शुद्ध शाकाहारी भोजन की सुविधा है. इसके लिए एक यात्री का किराया 84000 रुपए है. इसके साथ ही एक बच्चे के लिए यह पैकेज 67200 रुपए का है. इस यात्रा में आईआरसीटीसी की ओर से पहले 100 यात्रियों की बुकिंग पर 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.



आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (लखनऊ) अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि, रामायण सर्किट की यात्रा का लाभ मासिक किस्तों में यात्रा शुल्क प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है. यह ईएमआई की सुविधा 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह और 36 माह की है. 36 माह के ईएमआई के भुगतान के लिए प्रति व्यक्ति 2690 रुपए है. इस पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का शाकाहारी भोजन के साथ ही स्थानीय यात्रा की सुविधा बसों और रात्रि विश्राम में होटल में ठहरने की सुविधा है. होटल में ठहरने के लिए कंफर्ट क्लास और सुपर क्लास के कमरों की सुविधा है.

यहां पर घुमाएगी ट्रेन: आईआरसीटीसी की ओर से श्री रामायण यात्रा में भगवान श्रीराम से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. इस यात्रा में अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम, कांचीपुरम एवं भद्रचलम शामिल हैं.



यहां से होगी बोर्डिंग: श्री रामायण यात्रा करने वाले यात्री इन स्टेशन से ट्रेन में सवार हो सकते हैं. आईआरसीटीसी ट्रेन में बोर्डिंग की सुविधा(Boarding facility in IRCTC train) सफदरगंज (दिल्ली), गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर एवं लखनऊ से की है.



