धर्मशाला: हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मशाला रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात IPS अधिकारी साजू राम राणा की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वे हमीरपुर के जंगलबैरी पुलिस बटालियन में बतौर कमांडेंट तैनात थे. रैली के दौरान हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें कांगड़ा के जोनल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अचानक बिगड़ी तबीयत: मिली जानकारी के अनुसार, IPS राणा की ड्यूटी CM की अभिभावदन रैली के लिए जोरावर स्टेडियम में लगी थी. इस दौरान दोपहर के समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी. उनके सीने में दर्द उठा और वे अचेत हो गए. इसके बाद तुरंत उन्हें एंबुलेंस में जोनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां उनकी यहां मौत हो गई.

आईपीएस एसआर राणा (फाइल फोटो)।

कई जिलों में रहे SP: कई जिलों में बतौर SP तैनात रहे राणा मौजूदा समय हमीरपुर के जंगलबैरी पुलिस बटालियन में बतौर कमांडेंट तैनात थे. ड्रग्स माफियों के खिलाफ भी इन्होंने स्पेशल ड्राइव चलाया था. जिसमें इन्हें काफी सफलता मिली थी. इसके अलावा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को कम करने के लिए भी इन्होंने बेहतर काम किया.

मंडी के धवाली पंचायत के रहने वाले थे: IPS अधिकारी साजू राम राणा मंडी के धवाली पंचायत के कूलका गांव के रहने वाले थे. पत्नी के अलावा इनके एक बेटा और एक बेटी हैं. दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं. (SR Rana dies of cardiac arrest during CM rally) (IPS dies of cardiac arrest during HP CM rally)

