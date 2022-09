इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची की गलाकाट कर हत्या के मामले से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा. मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है. जहां रहने वाली 7 साल की बच्ची की हत्या पड़ोस में रहने वाले सद्दाम नाम के एक मुस्लिम युवक ने कर दी. जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली वह जांच में जुट गई और बच्ची के शव को पीएम के लिए पहुंचाया. Angry mob pelted stones at police in Azad Nagar, neighbour killed 7 year old girl in Indore

आक्रोशित भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव: पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही 7 वर्षीय बच्ची का शव वापस आजाद नगर में पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी सद्दाम को फांसी देने की मांग करते हुए उसके घर पर भी बुलडोजर चलाए जाने की मांग करने लगे. आक्रोशित भीड़ ने इस दौरान पुलिस पर भी पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस को भीड़ को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. पथराव के इंदौर नगर निगम की कुछ गाड़िया भी चपेट में आ गई और टूट-फूट गई. लोगों के गुस्से और नाराजगी को देखते हुए वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है. मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले को शांत करवाने में जुटे हुए हैं.

Indore Crime News सात साल की बच्ची को उठाकर ले गया पड़ोसी, लोगों ने घेरा तो हत्या कर दी, आरोपी को दबोचा

क्या है मामला: TI इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया की घटना आजाद नगर के वाटर पंप मैदान के पास की है. यहां एक मुस्लिम युवक सद्दाम ने अपने पड़ोस में रहने वाली सात साल की बच्ची को उठाया और उसे अपने घर ले गया था. जब काफी देर तक बच्ची नजर नहीं आई और आसपास पूछताछ की गई. इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि सद्दाम बच्ची को घर के अंदर ले जाते हुए देखा गया. जिसके बाद बच्ची के परिजनों को मामले की सूचना दी. इसके बाद परिजनों वहां पहुंचे और काफी देर सद्दाम से बच्ची को रिहा करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उसने गेट नहीं खोला. इसके बाद आसपास के रहवासियों ने सद्दाम के घर का दरवाजा तोड़ दिया. इस दौरान जब सद्दाम बाहर आया तो उसके हाथ में खून से सना चाकू था. वह रहवासियों को चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा. जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

सद्दाम ने उतारा बच्ची को मौत के घाट: जब लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि बच्ची को सद्दाम ने चाकू से 12 बार वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था. बच्ची का गला भी रेत दिया था. जिसके बाद गुस्साए रहवासियों ने सद्दाम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. TI इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. 25 साल का आरोपी युवक सद्दाम मानसिक दिव्यांग बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद रहवासियों ने हंगामा करते हुए पुलिस थाने का घेराव किया और पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की. खास बात यह है कि जिस बच्ची की हत्या हुई है उसकी मां की भी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी. वह अपने पिता के साथ घर में अकेली रहती थी.

आरोपी का घर तोड़ा: निगम की टीम ने आरोपी मकान से सामान बाहर निकालने के बाद मकान को तोड़ दिया है. निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने घर की सभी दीवारें हथौड़े से तोड़ दी हैं. बताया जा रहा है कि यह मकान अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाया गया था.