शिमला: नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी (shimla bomb threat) मिली. जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन पर्यटकों से भरे रिज मैदान को खाली कराया. इस दौरान पर्यटकों को ओमीक्रोन का हवाला देकर मैदान से वापस भेजा गया. जबकि पुलिस के मुताबिक वजह कुछ और है, बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से शिमला में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है.

बता दें कि नए साल का जश्‍न मनाने (New Year celebration in Shimla) के लिए राजधानी शिमला के रिज पर पहुंची हजारों सैलानियों की भीड़ (tourist gathered in shimla) को शाम साढ़े सात बजे के करीब पुलिस ने अचानक हटाना शुरू कर दिया (Police vacated Ridge ground) और रिज से लेकर माल रोड तक के इलाके को अचानक खाली करवा दिया. जिसके बाद सैलानियों व स्‍थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

पुलिस की तरफ से जारी

हालांकि रिज पर डीसी शिमला, एसडीएम शिमला शहरी और कई आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. उधर जिला प्रशासन की ओर से होटल मालिकों से कहा गया कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्तिदिखे तो पुलिस व प्रशासन को तुरंत जानकारी दें. वहीं, एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू ने कहा कि रिज व माल रोड को खाली कराया गया है. उन्होंने कहा कि रिज मैदान पर बहुत ज्‍यादा भीड़ हो गई थी. ऐसे में यह कदम उठाया गया.

दरअसल शिमला एसपी के कार्यालय के मुताबिक इनपुट मिला है कि पाकिस्तान का एक संदिग्ध शिमला के रिज मैदान पर नए साल के जश्न के दौरान बम धमाके (shimla bomb threat) की योजना बना रहा है. जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन रिज मैदान को खाली करवाया और शहर में चौकसी बढ़ा दी.

शाम साढ़े सात बजे पुलिस से रिज मैदान खाली करवाना शुरू किया. जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई रिज मैदान पर पुलिस कमांडो (Police Commandos at Ridge Maidan) और डॉग स्क्वायड रिज पर पहुंच गए. इसके बाद डॉग स्क्वायड ने एक-एक कोने को खंगालना शुरू कर दिया. शहर में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई और शहर के हर कोने में पुलिस जवान रिज मैदान की तरफ जाने वाले वाहनों की तलाशी लेती दिखी.

बता दें कि हर साल रिज मैदान पर देश और प्रदेश से हजारों लोग आकर नए साल का जश्न मनाते हैं. पिछले साल कोरोना संकट के कारण कम संख्या में लोग आए थे, लेकिन इस बार भारी संख्या में पर्यटक भी शिमला पहुंचे थे. लोग जश्न मना ही रहे थे तभी अचानक पुलिस ने रिज को खाली करने के आदेश दिए. रिज मैदान पर आदमी के आर्मी के जवान भी तैनात है.

