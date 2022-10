ग्वालियर। जिले के आंतरी थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. लोडिंग वाहन और ऑटो की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिन्हें जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. (gwalior accident news) (loading vehicle hit auto in gwalior) (four people died in gwalior accident)

ऑटो के उड़े परखच्चे: बता दे आंतरी थाना इलाके के ग्वालियर झांसी हाईवे पर मकोड़ा गांव के पास पिछोर से एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए पूरा परिवार ऑटो में बैठकर ग्वालियर आ रहा था. मकोड़ा गांव के पास सामने से आ रही लोडिंग वाहन ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए. वहीं इस घटना में 2 पुरुष और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है. साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. जिन्हें जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर आंतरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.