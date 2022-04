शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रोकथान में लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई सभी बंदिशें हटा दी (Corona restrictions in Himachal Pradesh) गई हैं. इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Himachal Disaster Management Authority) ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत मास्क पहनने और हाथ को साफ रखने के आदेश अभी जारी रहेंगे. सरकार के अनुसार मास्क नहीं पहनने वालों का चालान कटा जाएगा. प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट (Corona cases in Himachal) को देखते हुए सरकार ने यह सभी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला (Covid restrictions removed in Himachal) लिया है. इस संबंध में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि जिला उपायुक्त अपने-अपने जिले में कोरोना की स्थिति पर निगरानी रखेंगे.

हिमाचल में कोरोना बंदिशें हटी.

बता दें कि हिमाचल में शुक्रवार, 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 102 हो गई है. आज कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,114 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 84 हजार 544 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 80 हजार 309 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. पॉजिटिविटी दर में सुधार के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है.