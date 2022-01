हैदराबाद : तेलंगाना में हैदराबाद स्थित निजामपेट हाईवे (nizampet highway in telangana) पर पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत के दौरान गैस रिसाव होने की खबर है (Gas leakage in Hyderabad while repairing drinking water pipelines). यह घटना गायत्री टावर के पास हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों को अनुसार जब जेसीबी की मदद से पानी की पाइप लाइन की मरम्मत की जा रही थी तभी अचानक गैस का पाइप टूट गया. इस घटना से लोगों दहशत में हैं.

गैस का रिसाव होते ही आसापास धूंध सा छा गया और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसके कारण सड़कों पर कुछ समय के लिए वाहनों का जाम लग गया. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों की मदद से गैस रिसाव पर काबू पाया.

इस घटना को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं. एक व्यक्ति ने कहा कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है. हम लोगों ने इसको लेकर गायत्री टॉवर कंसट्रक्सन (Gayatri tower construction) को कई बार अगाह किया और सुझाव भी दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी मरम्मत का काम ना करें. लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नजअंदाज कर दिया.