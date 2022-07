नई दिल्ली: रेलवे स्टेशन (New Delhi railway station) के प्लेटफार्म पर बने एक कमरे में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape on New Delhi railway station platform) का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने रेलवे के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार (railway employee arrested for rape) किया है. इनमें से दो पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आराेप है, जबकि दो अन्य कर्मचारी वहां पर आरोपियों के साथ मौजूद थे. पूरे मामले के छानबीन रेलवे पुलिस द्वारा की जा रही है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित 28 वर्षीय महिला परिवार के साथ फरीदाबाद में रहती है. कुछ समय पहले उसका परिचय एक युवक से हुआ, जिसने बताया कि वह रेलवे में नौकरी करता है. गुरुवार रात उसने महिला को बहाने से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर बुलाया. वह प्लेटफॉर्म संख्या 8-9 पर बने एक कमरे में ले गया. कुछ देर बाद वहां पर उसके तीन अन्य दोस्त आ गए, जो शराब के नशे में थे. महिला का आरोप है कि इनमें से दो आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया (Woman raped at New Delhi railway station) जबकि दो अन्य आरोपी वहां मौजूद रहे. वारदात के बाद उन्होंने महिला को धमकी देकर वहां से भगा दिया.

बाहर निकलने के बाद महिला ने पुलिस (Delhi Police) को कॉल कर घटना की जानकारी दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां. वहां से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उसने पुलिस को अपने तीन अन्य साथियों के बारे में बताया. जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया. इनकी पहचान जगदीश, मंगल, विनोद और सतीश के रूप में हुई है. वारदात के समय चारों शराब के नशे में थे. गिरफ्तार सभी आरोपी रेलवे के कर्मचारी हैं. रेलवे पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात 2.27 बजे यह कॉल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस को मिली थी. वहां छानबीन करने पर महिला नहीं मिली. उसके मोबाइल पर सम्पर्क किया गया तो पता चला कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर है. फरीदाबाद की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह एक साल से पति से अलग रहती है. उसका तलाक का केस अदालत में चल रहा है. रेलवे कर्मचारी से उसकी मुलाकात एक दोस्त के माध्यम से दो साल पहले हुई थी. उसने बताया कि वह रेलवे में उसे नौकरी दिलवा सकता है. इसके बाद फोन पर उनकी बातचीत होने लगी.

21 जुलाई को रेलवे कर्मचारी ने उसे कॉल किया. उसने बताया कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है. इसके साथ ही उसने नया मकान खरीदा है. इसलिए उसके घर पर छोटी सी पार्टी है. रात के समय वह मेट्रो में सवार होकर कीर्ति नगर पहुंची. यहां से आरोपी उसे अपने साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8-9 पर ले गया. यहाँ उसने महिला को इलेक्ट्रिकल स्टॉफ के लिए बने हुए छोटे से कमरे में बिठाया. इसी दौरान उसका दोस्त भी अंदर आ गया. उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. दो आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया जबकि अन्य दो आरोपी बाहर पहरेदारी कर रहे थे.