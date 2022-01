पेरिस: फ्रांस में कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है. बीते कुछ दिनों से यहां कोरोना के मामले (covid-19 cases in france) लगातार बढ़ रहे हैं. फ्रांस में 24 घंटे में ही कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले (france recorded more than 2 lakh covid cases in 24 hours) सामने आए हैं. साल 2021 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को फ्रांस में कोरोना के 2,32,200 नए मामले सामने आए हैं. जो फ्रांस में महामारी के फैलने के बाद से एक नया रिकॉर्ड है. इसी के साथ देश में कोरोना कुल मामलों की संख्या एक करोड़ के करीब पहुंच गई है. फ्रांस में अब कोरोना के कुल 99,72,800 मामले सामने आ चुके हैं. ये जानकारी फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने दी है.

बीते 3 दिनों से फ्रांस में कोरोना के मामलों की रफ्तार डरा रही है. पिछले हफ्ते तक औसतन 30 से 40 हजार मामले रोज आ रहे थे, लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. 29 दिसंबर को फ्रांस में 2,02,293 कोरोना के नए मामले सामने आए थे जबकि 30 दिसंबर को 2,06,243 और 31 दिसंबर को 2,32,200 मामले मिले हैं. 18,000 से ज्यादा मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 3,543 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं.

फ्रांस की क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक ओमीक्रोन के संक्रमितों की देखभाल और इलाज के लिए अस्पतालों में बेड की सुविधाओं को देखते हुए सभी अस्पतालों में गैर-जरूरी सर्जी स्थगित करने का आदेश दिया गया है.

फ्रांसीसी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, बीते पांच दिनों में कोरोना के पॉजिटिव परीक्षणों में से 62.4 प्रतिशत फ्रांसीसी क्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट (omicron cases in france) के हैं, जबकि 13 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के केवल 15 प्रतिशत पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई थी. शुक्रवार तक, फ्रांस में लगभग 5.3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मिली है, जो देश की 78.5 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती है.

