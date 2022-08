सिवान: बिहार के सिवान में एक ही परिवार के पांच लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. गुरुवार को दादी की मौत के बाद पोते क्रियाकर्म में शामिल होने आए थे और नदी में घण्ट बांधने के लिए गए थे. उसी दौरान पांचों की डूबने (five people drowned in siwan) से मौत हो गई. घटना आंसाव थाना इलाके के कान्धपाकड़ झरही नदी (Kandhapakad Jharhi river in siwan) की है.

पांच चचेरे भाइयों की मौत : इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. मृतकों की पहचान श्रीराम साह के पुत्र 24 वर्षीय पुत्र अजय साह, 22 वर्षीय पुत्र विजय, 16 वर्षीय पुत्र विशाल, जयचंद्र साह के 34 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार और बलराम साह के 20 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है. बताया जाता है कि ये सभी अशर्फी साह के पोते हैं और आपस में चचेरे भाई हैं.

कैसे हुई घटना: बताया जाता है कानपाकड़ गांव निवासी अशर्फी साह की मां का गुरुवार को देहांत हुआ था. जिनका आज प्रथम कर्म हेतु नहाने के लिए घर के सभी लोग झरही नदी पर गए हुए थे. जहां नदी में नहाने के दौरान दो लोगों का पैर फिसला, उन्हीं को बचाने के क्रम में तीन लोग नदी में घुसे और वो भी डूब गए. जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई. सभी मृतक वृद्ध के रिश्ते में पोते थे.

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया : शवों को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला जा सका. इधर, घटना के बाद से ही परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. इस बड़ी घटना के बाद आंसाव थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल सभी शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए (Siwan Sadar Hospital) भेज दिया गया है.

"सुबह में सब नदी में गोता लगाने गए. क्रिया किया जा रहा था. सभी डूबने लगे. एक को बचाने गए युवक एक एक करके डूबने लगे. सभी एक ही परिवार के थे. सभी युवक पढ़ाई कर रहे थे."- अनिल कुमार गुप्ता, मृतक के परिजन



