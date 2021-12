नई दिल्ली : शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Rajya Sabha member Sanjay Raut) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की महासचिव (General Secretary of Bharatiya Janata Party Mahila Morcha) दीप्ति रावत भारद्वाज ने संजय राउत के एक इंटरव्यू में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ मंडावली थाना में मुकदमा दर्ज कराया (Case registered against Shiv Sena leader in Delhi ) है.

महिला मोर्चा की महासचिव दीप्ति रावत.

दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपनी शिकायत में मराठी न्यूज चैनल में दिए संजय राउत (Rajya Sabha member Sanjay Raut) के इंटरव्यू का हवाला देते हुए मंडावली थाने में शिकायत दर्ज करायी है. उन्होंने कहा है कि नौ दिसंबर को रावत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है. दीप्ति रावत ने इस संबंध में अपनी शिकायत के साथ पुलिस को वीडियो क्लिप भी दी थी. उनकी शिकायत पर पुलिस ने 12 दिसंबर को FIR दर्ज (FIR registered against Sanjay Raut) कर ली है.

इस मामले में धारा 500 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. संजय राउत पर स्त्री समाज को अपमानित करने और स्त्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

राज्यसभा सदस्य संजय राउत का ट्वीट.

वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब मूर्ख है. उस शब्द का अर्थ सभी शब्दकोशों में दिया हुआ है, शब्दकोश सभी सरकार और साहित्य संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज़ कर दिया गया है. ये बदले की भावना से किया गया है."