मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले के 84 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल (84) ने पिछले 10 माह में 11 बार कोरोना (84 Year Old Elderly Got Corona Vaccine 11 Times) टीका लगवाया है. खबर सामने आने के बाद सिविल सर्जन के आदेश पर शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR On Man Taken 11 Doses Of Corona Vaccine ) करायी गयी है.

बता दें कि पुरैनी प्रखंड के औराय गांव के रहने वाले 84 वर्षीय सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर ब्रहमदेव मंडल ने अलग-अलग कोरोना टीकाकरण स्थल पर धोखे से 11 बार कोरोना के टीके लगवाए. नियम के मुताबिक हर किसी को 84 दिन के अंतराल में दो टीके लेना है, लेकिन ब्रहमदेव मंडल ने अलग-अलग आईडी पर 11 बार टीके लगवा लिए. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया था और 12वें टीके के लिए फिर अस्पताल जाकर स्वास्थ्य कर्मी पर दबाब डाल रहे थे.

'पुरैनी पीएचसी में 22 टीमें हर दिन टीकाकरण के लिए अलग-अलग इलाकों में जाती हैं, लेकिन उस शख्स ने कई फर्जी आईडी और धोखा देकर 11 बार वैक्सीन ले ली है. सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये हैं. जिसके बाद ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.' :- डॉ. अरुण कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पुरैनी

मामले की जांच करने के बाद मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रताप शाही ने पुरैनी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरुण कुमार को आदेश दिया कि 11 टीके लेने वाले ब्रहमदेव मंडल (Brahmadev Mandal took 11 corona vaccines) पर कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन का मामला दर्ज करें. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मी को धोखा में डालकर 12 कोरोना वैक्सीन लेने बाले ब्रहमदेव मंडल पर एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन पुरैनी थाना में दे दिया है.

बता दें कि बह्मदेव मंडल की उम्र आधार कार्ड पर 84 वर्ष है. वे डाक विभाग में काम भी करते थे. फिलहाल सेवानिवृति के बाद गांव में ही रहते हैं. उनके मुताबिक उन्होंने अपना पहला कोरोना टीका 13 फरवरी को पुरैनी पीएससी में लगवाया था. 13 फरवरी से 30 दिसम्बर 2021 के बीच उसने वैक्सीन की 11 डोज ले ली है. बह्रदेव मंडल ने अपना टीका लेने का पूरा डिटेल डेट, टाइम और स्थान कागज में लिख कर रखा है.

बह्मदेव ने कब कब लिया टीका: 13 फरवरी को बुजुर्ग ने पहली डोज पुरैनी पीएससी में लगवायी, दूसरी डोज भी 13 मार्च को पुरैनी पीएचसी में ही लगवायी, तीसरी 19 मई को औराय उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवायी, चौथी 16 जून को भूपेंद्र भगत के कोटा पर लगे कैम्प में लगवायी, पांचवी 24 जुलाई को पुरैनी बड़ी हॉट स्कूल पर लगे कैम्प में लगवायी, छठी 31 अगस्त को नाथबाबा स्थान कैम्प में, सातवीं 11 सितम्बर को बड़ी हाट स्कूल पर ही, आठवीं डोज 22 सितम्बर को बड़ी हाट स्कूल पर ही, नौवीं वैक्सीन 24 सितम्बर को स्वास्थ्य उप केंद्र कलासन में ली, 10वां टीका उसने खगड़िया जिला के परबत्ता में लिया और 11वां इंजेक्शन उसने भागलपुर के कहलगांव में लिया.

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप: मधेपुरा के इस अनोखे मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. एक व्यक्ति को 11 बार टीका लगाने से टीकाकारण प्रक्रिया सवालों के घेरे में है. वहीं, ऑफ द कैमरा स्वास्थ विभाग के कुछ कर्मियों ने बताया कि, ऑफलाइन कैम्पों में लोग ऐसी गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कैम्प में उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाता है जो बाद में कंप्यूटर में फीड किया जाता है, जो मैच होने पर रिजेक्ट भी हो जाता है, इसलिए कभी-कभी फीड डाटा और वैक्सिंग सेंटर के रजिस्टर के डाटा में अंतर भी सामने आते हैं.