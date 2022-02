पटना: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM controversial statement on bihar people) द्वारा पंजाब के रूपनगर में दिए गए बिहार के लोगों पर विवादित बयान मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान का विरोध (protest against the statement of the Punjab CM) कई दलों के नेताओं ने किया है. गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मनीष सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पटना के कदमकुआं थाने (Kadamkuan Police Station patna) में पंजाब सीएम चन्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करया है. साथ ही अपने विवादित बयान के लिए चन्नी के माफी मांगने के साथ-साथ उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है.

गौरतलब है कि, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा विवादित बयान मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीष सिंह (BJP Yuva Morcha Vice President Manish Singh) ने कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराया है. मनीष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों को जनता काफी ध्यान से सुनती है. लेकिन पंजाब के सीएम ने बिहार और यूपी के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया है. उनकी टिप्पणी थी कि बिहार यूपी के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा, कोई काम नहीं दिया जाएगा.

'भैया' वाले बयान पर मुश्किल में घिरे पंजाब सीएम

युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने कहा, 'मैं पंजाब के सीएम को बताना चाहता हूं कि, इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने हम सभी लोगों को कहीं भी रहने का, कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया है. लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में बिहार के लोगों का अपमान किया है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. उस अपमान के खिलाफ हमने कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराया है. हमारी मांग है कि सीएम चन्नी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए और वो बिहार और यूपी की जनता से माफी मांगे.'

प्रियंका गांधी ने क्या कहा था : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रूपनगर में चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि पंजाब के बहनों-भाइयों जो आपके सामने है, उसे ठीक से पहचानो. आपमें बहुत विवेक है. समझदारी है. उस समझदारी का इस्तेमाल करो. पंजाब पंजाबियों का है. पंजाब को पंजाबी चलाएंगे. अपनी सरकार बनाओ. ये बाहर से जो आते हैं. आपके पंजाब में उन्हें सिखाइए पंजाबियत क्या है. बनावटी पगड़ी बांध कर कोई सरदार नहीं बन सकता. उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी और बरिंदर ढिल्लों की तरफ इशारा कर कहा कि यह समझना होगा कि असली सरदार कौन है.

थाने में पंजाब सीएम के खिलाफ शिकायतपत्र सौंपते भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता

'यूपी-बिहार के भैय्या'…चन्नी का बयान : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की इस बात से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार (Channi statement on UP Bihar bhaiya) और दिल्ली वालों को यहां राज नहीं करने देंगे और न ही पंजाब में फटकने देंगे.

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी (CM Nitish Kumar attacked Punjab CM Channi) है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को बनाने में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, सब लोग जानते हैं. कैसे कुछ लोग इस तरह का बयान देते हैं आश्चर्य होता है. पंजाब के सीएम चन्नी के यूपी और बिहार के भैया (Charanjit Singh Channi Statement on Up Bihar) को पंजाब में प्रवेश नहीं करने वाले बयान पर बिहार में लगातार विरोध जारी है.