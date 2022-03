नई दिल्ली : दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य (alliance of parties opposing both BJP and Congress) से गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात (Farmer leader Rakesh Tikait met Telangana CM) की. बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के सांसद जे संतोष कुमार भी मौजूद थे.



जानकारी के मुताबिक, केसीआर द्वारा विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करने के बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है. पिछले महीने तेलंगाना सीएम केसीआर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की थी. वहीं. इससे पहले पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन से भी संपर्क किया था.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम के. चंद्रशेखर राव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' ने पिछले महीने कहा था कि बैठक से भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एकता की प्रक्रिया तेज होगी. वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी भाजपा पर निशाना साधा था और कहा था कि इसे देश से निकाल देना चाहिए, वरना देश 'बर्बाद' हो जाएगा. उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए राजनीतिक ताकतों को एक साथ आने का भी आह्वान किया था.

(एएनआई)