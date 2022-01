मुंबई : महिला पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने के आरोप में फर्जी कॉस्टिंग डायरेक्टर को मुंबई पुलिस (Fake casting director arrested by Mumbai Police) ने गिरफ्तार किया है. कास्टिंग डायरेक्टर का काम किसी किरदार के लिए अभिनेताओं का चयन (selection of actors for the character) करना होता है.

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान ओमप्रकाश तिवारी (The accused has been identified as Omprakash Tiwari) के तौर पर हुई है, जो पहले एक प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करता था और इसलिए किसी किरदार के लिए अभिनेता या अभिनेत्री के चयन की प्रक्रिया से वाकिफ था. उसने मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस चलाने का सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया था.

उन्होंने बताया कि तिवारी को मलाड पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने शनिवार रात पड़ोसी ठाणे जिले के टिटवाला से गिरफ्तार किया. शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस को बताया था कि तिवारी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उसने यौन संबंध बनाने से इनकार किया तो वह उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैला देगा. महिला ने कुछ बंगाली फिल्मों में अभिनय करने का दावा किया है.

अधिकारी ने कहा कि महिला की मुलाकात सोशल मीडिया पर खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले शख्स से हुई थी. उसने एक वेब सीरिज में एक किरदार निभाने का प्रस्ताव देते हुए उनसे अपनी निजी तस्वीरें भेजने को कहा था. तस्वीरें भेजने के बाद तिवारी ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दी कि अगर उन्होंने उनकी बात ना मानी तो वह सभी तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैला देगा.

मलाड थाने के वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय (Dhananjay, Senior Inspector of Malad Police Station) ने बताया कि आरोपी का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था. उन्होंने बताया कि तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए तथा 354- डी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज (Case registered under Information Technology Act) किया गया है. मामले की जांच जारी है.