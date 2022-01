आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - देशभर में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन

पूरे देश में आज से 15-18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है. यह पहली बार है कि इस उम्र के किशोरों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. जिस तरह से बड़ों को वैक्सीन दी गई थी, वही डोज इन किशोरों को भी दी जाएगी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2 - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत

बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर आत्मविश्वास से भरे भारत के पास दक्षिण अफ्रीका में आज से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम को हराकर पहली बार सीरीज जीतने का मौका है. एक यादगार साल (2021) के अंत के बाद भारत 2022 में भी शानदार शुरुआत करने पर ध्यान दे रहा होगा. पढें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - कोरोना की रफ्तार तेज : पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज बंद, कल से लागू होंगी नई पाबंदियां

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार से नई पाबंदियां लागू की जाएंगी. इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी (West Bengal Chief Secretary HK Dwivedi) ने आदेश जारी कर दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2- विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ रैलियों के आयोजन पर लगे प्रतिबंध : एसवाई कुरैशी

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों (Omicron cases) के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (assembly election 2022) कराए जाने की संबंध में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी (Former CEC SY Quraishi) ने कहा कि कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के मुताबिक यदि चुनाव कराए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है. साथ ही उन्होंने रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की. पढ़ें पूरी खबर.

3 - ओमीक्रोन को प्राकृतिक टीका मानने की धारणा खतरनाक: विशेषज्ञ

अगर कोई यह मानता है कि ओमीक्रोन एक प्राकृतिक टीके की तरह काम कर रहा है,तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी (experts warn of accepting omicron as natural vaccine) में है. क्योंकि ओमीक्रोन से मौतें भी हो रहीं हैं, लिहाजा इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. इसके प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. यह दावा विशेषज्ञों ने किया है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - Major Dhyan Chand Sports University : पीएम ने रखी आधारशिला, कहा- सरकार ने खिलाड़ियों को दिए 4 शस्त्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में (PM Modi Merrut visit) मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय (Major Dhyan Chand Sports University) की आधारशिला रखी. पीएम मोदी ने कहा, देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े. उन्होंने कहा, यही मेरा संकल्प भी है, और सपना भी ! उन्होंने कहा, खेल की दुनिया से जुड़ी एक और बात हमें याद रखनी है. पीएम ने कहा कि खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का बाजार लाखों करोड़ रुपये का है. उन्होंने कहा कि मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है. मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है. बकौल पीएम मोदी, अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, उसमें भी खेल को प्राथमिकता दी गई है. पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा. पढ़ें पूरी खबर.

5 - कर्नाटक : निजी हाथों में सौंपे जाएंगे मंदिर, कांग्रेस ने किया विरोध

कर्नाटक में मंदिरों को सरकार के हाथों से मुक्त कर निजी हाथों (remove govt hold over temples Karnataka) में सौंपा जा रहा है. इस फैसले से राज्य में सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया (congress opposes Karnataka govt decision) है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था. भाजपा समर्थकों का कहना है कि नियंत्रण लेने की अवधारणा मुगलों और अंग्रेजों के समय में उत्पन्न हुई थी. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण करने के लिए 'एंडोमेंट एक्ट' जैसे कानून भी लाए थे. पढ़ें पूरी खबर.

6 - Haridwar dharma sansad hate speech : जांच के लिए पांच सदस्यीय SIT का गठन

हरिद्वार धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण (Dharma Sansad Hate Speech Case) मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

7 - कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले दिल्ली सीएम- हम पूरी तरह तैयार, घबराने की जरूरत नहीं

दिल्ली में कोरोना से निपटने की तैयारी के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Corona And Omicron in Delhi) ने बताया कि आज सरकार 37 हजार बेड तैयार करके बैठी है (preparedness of delhi govt to deal with corona omicron). इसका मतलब दिल्ली में 99.78 फीसदी ऑक्सीजन बेड खाली हैं. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बीते साल अप्रैल महीने में करीब 1100 ऑक्सीजन बेड ऑक्युपाइड थे और 145 मरीज वेंटिलेटर पर थे और आज 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं. (kejriwal on increasing corona cases) पढ़ें पूरी खबर.

8 - मध्य प्रदेश में अभिनेता विक्की कौशल के खिलाफ शिकायत दर्ज

साल 2021 के आखिर में विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी की. जिसके बाद अभिनेता ने खूब सुर्खियों बटोरी थीं. वहीं, अब विक्की कौशल के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की (complaint filed against actor vicky kaushal). अगर विक्की कौशल दोषी पाए जाते हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है. (illegal bike number plate case vicky kaushal) पढ़ें पूरी खबर.

9 - पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से उप्र विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा : योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

10 -दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत : RBI अधिकारी

आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे ऊंची (Indian economy to grow highest in the world) रहेगी. उन्होंने कहा कि आगामी बजट में सरकार द्वारा मजबूती के पथ पर कायम रहने की घोषणा से नियंत्रण और अनुकूलता को लेकर एक अच्छा संकेत मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

1 - Sulli के बाद Bulli Bai, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट

पहले Sulli deal और अब Bulli Bai ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है. इसे लेकर विवाद गहरा गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसकी शिकायत एक महिला पत्रकार ने की थी. इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी खबर.

1 - pm modi on gym equipment : मेरठ में दिखी प्रधानमंत्री की फिटनेस, जिम के उपकरण पर की कसरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरेठ में (PM narendra modi in meerut) प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास (major dhyan chand sports university foundation stone) किया. शिलान्यास कार्यक्रम से पहले पीएम ने प्रदर्शनी में लगे स्पोर्ट्स उपकरणों की जानकारी ली. मेरठ में पीएम मोदी (PM narendra modi in meerut) ने व्यायाम के लिए जिम में उपयोग होने वाले उपकरण पर भी हाथ आजमाए. पीएम मोदी व्यायाम की मशीन पर कसरत करते (pm modi on gym equipment) दिखे. देखें वीडियो.

2 - चार साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों का हमला, वीडियो देख सन्न रह जाएंगे आप

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में चार साल की बच्ची पर कुछ पांच-छह कुत्ते हमला (Bhopal Girl Attacked by Street Dogs) करते नजर आ रहे हैं. कुत्तों ने मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला. इतने में वहां एक युवक आ पहुंचता है और बच्ची को बचा लेता है. यह घटना एक जनवरी की है, जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, और वहां कुछ आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. वीडियो की तस्वीरें इतनी वीभत्स हैं कि उसे देख रूह तक कांप जाए. इसके लिए भोपाल नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. उनकी लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है. रहवासियों का आरोप है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी कुत्तों को नहीं पकड़ रही है. बीते एक साल में पूरे भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें आवारा कुत्तों ने मासूमों को नोंच कर मारा डाला है. पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. देखें वीडियो.