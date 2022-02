आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

---रक्षा मंत्रालय के पोस्ट-बजट वेबिनार 'रक्षा में आत्मनिर्भरता- कॉल टू एक्शन' का आयोजन. वेबिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सरकार की विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने में सभी हितधारकों को शामिल करना है.

---केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इंडस्ट्री कनेक्ट 2022: उद्योग और अकादमिक तालमेल विषय पर आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करेंगे.

---- राहुल-प्रियंका आज अमेठी में करेंगे सभा

--- केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी हम्पी में भारतीय मंदिर वास्तुकला 'देवायतनम' पर अपनी तरह के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

----भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 के 'सिटी ऑफ डेस्टिनी' के रूप में जाने जाने वाले शहर विशाखापत्तनम में शुरू होगी.

----राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तीसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी, पीएम ने 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्र को एनडब्ल्यूएम समर्पित किया था. यह आजादी के बाद वीर सैनिकों के किए गए बलिदान का प्रमाण है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - ukraine russia crisis : यूक्रेन में हमलों के बाद भयावह मंजर, रूस के साथ राजनयिक रिश्ते टूटे

रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ेने का ऐलान किया है. समाचार एजेंसी एएफपी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के हवाले से कहा, यूक्रेन रूस के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिश्ते (ukraine russia diplomatic ties broken) खत्म कर रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 40 सैनिकों और 10 नागरिकों के मारे जाने की बात कही है. अन्य अधिकारियों के बयान में कहा गया, यूक्रेन के ओड्डेसा के पास हुए हमले में 18 लोग मारे गए (attack near Odessa Ukraine) हैं. पढे़ं पूरी खबर.

2 - रूस-यूक्रेन की जंग के बीच पीएम मोदी की उच्चस्तरीय बैठक, भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाना प्राथमिकता

रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है. स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की एक बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार की प्राथमिकता यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनको भारत वापस लाना है. प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

3 - यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा, 'व्याकुल न हों, जहां भी हैं, सुरक्षित रहें'

यूक्रेन में करीब 20 हजार भारतीयों से फंसे होने की खबरें हैं. रूसी हमले के बाद यूक्रेन से विमान सेवाएं बंद कर दी गई हैं. ऐसे में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत के दूतावास ने दिलासा दिया है. दूतावास ने कहा कि कोई भी भारतीय व्याकुल न हों, वे जहां भी हैं, सुरक्षित रहें. पढे़ं पूरी खबर.

4 - रूस और यूक्रेन की जंग का असर, शेयर बाजार में चौथी सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 2700 अंकों से अधिक टूटा

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (ukraine crisis share market) के कारण दुनियाभर के शेयर बाजारों में भूचाल देखा जा रहा है. भारत में सेंसेक्स 2,702.15 अंक टूटकर 54,529.91 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 815.30 अंक के नुकसान के साथ 16,247.95 अंक पर बंद हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

5 - पश्चिम बंगाल में रात 2 बजे विधानसभा सत्र ! अखिर क्या है हकीकत

पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र (WB Legislative Assembly) के समय को लेकर संशय है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सात मार्च को देर रात दो बजे विधानसभा का सत्र आहूत किया है. जबकि स्पीकर का कहना है कि टाइपिंग गलती रही होगी. पढे़ं पूरी खबर.

6 - UP Assembly Election 2022 : घोर परिवारवादियों ने चौथे चरण से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने प्रयागराज (Address Rally In Prayagraj) में कहा कि 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है. डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन-रात जुटी है. इसलिए सवाल ये भी है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए. पढे़ं पूरी खबर.

7 - ताज महोत्सव 20 मार्च से, 50 रुपए रहेगी एंट्री फीस

आगरा (Agra) में ताज महोत्सव (Taj Mahotsav) 20 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा. आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ताज महोत्सव आयोजन की नई तिथि पर मुहर लग चुकी है. इस बार ताज महोत्सव की थीम 'आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग' (Aazadi ke Amrit Mahotsav Sang, Taj Ke Rang) है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - Delhi High Court : इतिहासकार विक्रम संपत पर चोरी का आरोप लगाने वाले ट्वीट को हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ट्विटर (Twitter) को निर्देश दिया है कि वो सावरकर की जीवनी लिखने वाले इतिहासकार विक्रम संपत (Historian Dr. Vikram Sampath) के खिलाफ इतिहासकार ऑड्रे ट्रूश्के (Historian Audrey Truschke) के उन ट्वीट को हटाएं, जिसमें संपत के खिलाफ इतिहास चोरी (Allegations Of Plagiarism) के आरोप लगाए गए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

9 - मेडिकल क्षेत्र में स्टार्ट अप संस्कृति को बढ़ावा देने को आईसीएमआर-डीएचआर पॉलिसी लांच

मेडिकल क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति (Start Up Culture) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने गुरुवार को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरा-मेडिकल संस्थानों / कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर आईसीएमआर / डीएचआर नीति (ICMR/DHR Policy on Biomedical Innovation & Entrepreneurship for Medical Professionals, Scientists and Technologists at Medical, Dental, Para-Medical Institutes / Colleges) लांच की. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

1 - ukraine russia crisis : भारत के लिए मध्यस्थता कर खुद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का अवसर

रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में जो हालात बने है वह भारत के लिए बड़ा अवसर है. भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता निभाकर खुद को वैश्विक शक्ति के मंच पर स्थापित कर सकता है (India to play mediating role) . वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट. पढे़ं पूरी खबर.

2 - किसी भी राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी नहीं

पुलिस बल में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर संसदीय समिति ने चिंता जताई है. कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिनिधित्व केवल तीन से छह फीसदी है. वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

3 - ukraine crisis : भारतीयों की वापसी के लिए मोदी सरकार के पास कई विकल्प, जानिए

युद्धग्रस्त यूक्रेन में हालात चिंताजनक हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है. यूक्रेन ने 40 से अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है. रूस के हमलों के बाद आई तस्वीरों में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े परिसरों में आग की लपटें और धुएं का गुबार उठते देखा जा सकता है. गहराते संकट के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के प्रयास जारी हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिकों की सुरक्षित वापसी के हरसंभव प्रयास कर रही है. पूर्व राजनयिक शशांक सिंह ने बताया है कि संकट के इस समय में भारत सरकार नागरिकों के इवैक्यूएशन को लेकर कई उपायों पर विचार कर सकती है. पढ़ें विशेष रिपोर्ट

EXCLUSIVE :

4 - ukraine russia crisis : भारत पर कोई स्पष्ट बयान देने के लिए दबाव नहीं बना सकता - मल्होत्रा

पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा (Former Diplomat Achal Malhotra) का यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव को लेकर मानना है कि भारत पर कोई स्पष्ट बयान देने के लिए दबाव नहीं बना सकता है. क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं. पढ़िए ईटीवी भारत के संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट...

VIDEO :

5 - यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद कैसे हैं हालात, देखिए सेटेलाइट तस्वीरें और वीडियो

क्रेन में युद्ध (ukraine russia crisis) शुरू होने के बाद वहां के हालात चिंताजनक हैं. मीडिया में अलग-अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूस की सैन्य गतिविधि की तस्वीरें जारी की हैं. यूक्रेन पर रूस के हमले की घोषणा के बाद हालात चिंताजनक होने का पता इसी बात से चलता है कि यूक्रेन की सड़कों पर बड़ी संख्या में रूसी सैन्य वाहन तैनात किए गए हैं. देखें वीडियो.