1. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड का दौरा करेंगे. वे 28 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे.

2. संसद में कल होगी भाजपा संसदीय कार्यकारिणी और एनडीए के नेताओं की बैठक

भाजपा संसदीय कार्यकारिणी की बैठक और एनडीए के नेताओं की बैठक कल संसद में होगी.

3. संसद सत्र से पहले राज्यसभा सभापति नायडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

संसद सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू (Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu) ने 28 नवंबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. किसानों की बैठक में बड़ा फैसला, स्थगित किया 29 नवंबर का ट्रैक्टर से संसद मार्च ट्रैक्टर रैली स्थगित

दिल्ली में किसानों की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद सत्र के दौरान प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का एलान किया है.

2. कोरोना के नए स्वरूप के मद्देनजर 'प्रोएक्टिव' रहने की आवश्यकता: मोदी

दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नये स्वरूप का पता चलने और इसे लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मद्देनजर 'प्रोएक्टिव' रहने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि लोगों को अधिक सतर्क रहने तथा मास्क पहनने व उचित दूरी सहित बचाव के सभी अन्य उपायों का पालन करने की जरूरत है.

3. कृषि मंत्री बोले: सोमवार को पेश होगा कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक

कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा. इसकी जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है.

4. बेंगलुरु से पटना जा रहे गो एयर विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

बेंगलुरु से पटना जा रहे गो एयर विमान की नागपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई. इस दौरान सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

5. कच्छ की खाड़ी में दो वाणिज्यिक पोताें के बीच टक्कर, पढ़ें पूरी खबर

कच्छ की खाड़ी में दो वाणिज्यिक पोतों के बीच शुक्रवार रात टक्कर होने की खबर है. हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने या तेल रिसाव होने की कोई सूचना नहीं है.

6. UP Election 2022 : महोबा में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान- सरकार बनने पर बस में मुफ्त में सफर करेंगी महिलाएं

महोबा में कांग्रेस की रैली (mahoba congress rally) में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (priyanka gandhi mahoba) ने महिलाओं के हक की आवाज उठाते हुए विपक्षियों पर निशाना साथा. साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं भी दोहराई. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी शक्ति पहचानें और हक की लड़ाई लड़ें.

7. केंद्र सरकार ने दी न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 9000 करोड़ रुपये की मंजूरी

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 9000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

8. क्या कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रान पर कारगर होंगे टीके, ICMR ने दिया ये जवाब ओमिक्रॉन

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रान ने चिंता बढ़ा दी है. क्या ओमीक्रान पर कारगर होंगे टीके, इसे लेकर आईसीएमआर में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉ. समीरन पांडा का कहना है कि हमें यह पता लगाने के लिए कुछ और समय इंतजार करने की जरूरत है कि क्या इससे संक्रमण बढ़ रहा है. जानिए उन्होंने और क्या कहा.

9. IND vs NZ, Day 3 Stumps: न्यूजीलैंड की टीम पहुंची पवेलियन, दिन के अंत तक भारत 14/1 न्यूजीलैंड की टीम पहुंची पवेलियन

न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइनल जैमिसन ने 1 बार फिर से गिल का विकेट लिया जिसके बाद दिन का अंत होने तक मयंक और पुजारा (9*) क्रीज पर बने हुए हैं .

10. कृति सेनन ने हरे लिबास में शेयर की तस्वीरें, अर्जुन कपूर ने पकड़ ली ये 'चोरी' कृति सेनन ने हरे लिबास में शेयर की तस्वीरें

कृति सेनन ने हरे लिबास में अपना नया फोटोशूट शेयर किया है. अब इस फोटोशूट पर एक्टर अर्जुन कपूर ने कृति सेनन को साफ शब्दों में उन्होंने कॉपी करने की बात कही है. देखें तस्वीरें.

SPECIAL

1. Coronavirus New Variants: WHO ने क्यों रखा 'ओमिक्रॉन' नाम ? जानें 'Xi' से कैसे बनाई दूरी

WHO ने SARS-CoV-2 के अहम वेरिएंट्स के लिए सरल, बोलने में आसान और याद रखने वाले अक्षर दिए हैं. हालांकि दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन (Omicron) रखा गया है. अब इस पर सवाल भी उठने लगे (Questions have also been raised on name) हैं.

EXCLUSIVE

1. ईटीवी भारत से बोले अर्जुन राम मेघवाल- दलित और पिछड़ों को केंद्र में रखकर योजनाओं को पूरा किया गया ईटीवी भारत से बोले अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Minister of State Arjun Ram Meghwal) ने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की. इस बातचीत में मेघवाल ने यूपी चुनाव में भाजपा की नीति, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद समेत कई ताजातरीन मसलों पर सवालों का जवाब दिया.

VIDEO

1.बाढ़ से बेहाल इस साउथ एक्टर ने बाथटब को बनाया नाव, गाना गाते हुए वीडियो वायरल साउथ एक्टर ने बाथटब को बनाया नाव

तमिल हास्य अभिनेता मंसूर अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर रफ्तार पकड़ रहा है. वीडियो में एक्टर बाथटब में बैठकर बाढ़ के पानी के बीच गाना गा रहे हैं. गौरतलब है कि तमिलनाडु के पांच जिलों में बीते गुरुवार को भारी बारिश के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ और जलभराव के कारण रेड अलर्ट जारी किया हुआ है.