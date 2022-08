आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मून रॉकेट आज अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है. नासा द्वारा बनाया गया 322 फुट का ये अतंरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट, अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है. पढ़ें पूरी खबर

Noida Twin Towers कैसी गिरी पूरी इमारत, देखें वीडियो

आखिरकार रविवार को नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया. दोपहर में ठीक 2:30 बजे विस्फोट किया गया, जिसके बाद नौ सेकेंड के भीतर 40 मंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं. इसमें 3700 किलो बारूद का उपयोग किया गया था. पढे़ं पूरी खबर

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, अध्यक्ष के चुनाव पर महत्वपूर्ण निर्णय

कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक हुई. इसमें अध्यक्ष के चुनाव पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. 17 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी. election of congress president. पढे़ं पूरी खबर

पृथ्वीराज चव्हाण बोले, कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैकसीट ड्राइविंग होगी तो कांग्रेस नहीं बच पाएगी

कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. हालांकि, अब से कुछ देर पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने एक एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में गंभीर सवाल उठाए हैं. चव्हाण ने कहा कि कोई कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैकसीट ड्राइविंग होती रहेगी तो फिर पार्टी नहीं बच पाएगी. पढे़ं पूरी खबर

रक्षा मंत्री बोले, PM मोदी के कहने पर यूक्रेन और रूस ने रोक दिया था युद्ध

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Finance Minister Rajnath Singh) रविवार को लखनऊ दौरे पर पहुंचे. इस मौके पर रविंद्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सम्मान किया पर. छात्रों को संबोधित करते हुए कई प्रेरणादायक बातें बताईं. पढ़ें पूरी खबर

पीएम मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण और कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आह्वान किया

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण और कुपोषण के खिलाफ सरकार के प्रयासों में मजबूती देने का आह्वान किया. पीएम ने मन की बात की 92वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए यह आह्वान किया. पढ़ें पूरी खबर

Noida Twin Towers क्या है पूरा मामला, समझें

नोएडा का बहुचर्चित Twin Towers आज पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा. यह देश में पहला ऐसा मौका है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को गिराया जाएगा. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) द्वारा एनओसी दिए जाने और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स को गिराने की हरी झंडी दी थी. जानिए इसको ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी तथ्य एक नजर में. Noida Supertech Twin Towers to be demolished on 28 august पढे़ं पूरी खबर.

Noida Twin Towers क्या कहते हैं आर्किटेक्ट, ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट

नोएडा ट्विन टावर मामले पर क्या कहते हैं आर्किटेक्ट, ईटीवी भारत के संवाददाता ने विशेष बातचीत की है. आर्किटेक्ट हरीश त्रिपाठी ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता है आसपास के लोगों की. खासकर वैसे लोग जिनके मकान इस टावर के बगल में हैं. इन बिल्डिंग को भी सुपरटेक ने ही बनाया है. त्रिपाठी ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी का भी नुकसान न हो, लेकिन इंतजार तो करना ही होगा. और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखें पूरा वीडियो.

...और इस तरह ढह गया नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर, खूब बजी तालियां

नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया. विस्फोट के बाद चंद सेकेंड में विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई. आसपास के लोगों ने खूब ताली बजाई. अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबकुछ योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ. किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है. आसपास की बिल्डिंगें पूरी तरह से सुरक्षित हैं. देखें वीडियो.