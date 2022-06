आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

कानपुर हिंसा : संवेदनशील इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा, 40 संदिग्धों का पोस्टर जारी

कानपुर नगर के यतीमखाने में हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है. पुलिस अराजक तत्वों पर रखने के लिए संवेदनशील इलाकों ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है. पढे़ं पूरी खबर.

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी: भारत ने IOC और पाकिस्तान के बयान को किया खारिज

भारत ने देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए इस्लामी सहयोग संगठन की आलोचना की और टिप्पणी को अनुचित और संकीर्ण सोच करार दिया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश का किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना किसी के गले नहीं उतर रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट में वलीउल्लाह को फांसी की सजा

आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. वाराणसी ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 76 व्यक्ति घायल हो गए थे. इस मामले में चार जून को अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

इंटरमीडिएट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण

इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि -4 का सोमवार को सफल परीक्षण किया गया. अग्नि-4 की रेंज करीब 4000 किलोमीटर है. पढ़ें पूरी खबर.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: जांच कर रहे पुलिस अफसरों को मिल रहीं धमकियां

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारीयों को धमकी मिलने की खबर है. सूत्रों ने बताया कि मानसा में एक पुलिस अधिकारी को फोन कॉल पर गैंगस्टरों की तरफ से धमकी दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

बंगाल में शख्स ने सरकारी नौकरी करने से रोकने के लिए पत्नी का हाथ काटा

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बर्धमान जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि उसे नर्स का नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया था. वहीं वह खुद बेरोजगार था. पढ़िए पूरी खबर...

उडुपी में नाथूराम गोडसे के नाम पर सड़क का नामाकरण, हंगामे के बाद हटाया गया बोर्ड

कर्नाटक के उडुपी जिले में नाथूराम गोडसे को लेकर विवाद हो गया. यहां किसी शख्स ने बोर्ड लगाकर सड़क का नामाकरण नाथूराम गोडसे रोड कर दिया. जब मामला सामने आया तो बवाल हुआ. इसके बाद प्रशासन ने बोर्ड को हटवा दिया. पढे़ं पूरी खबर.

'राजा से अधिक वफादारी होने की कोशिश कर रहे थे नुपूर और जिंदल'

कांग्रेस पार्टी ने भाजपा द्वारा अपने दो नेताओं पर की गई कार्रवाई को ढोंग करार दिया. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में ये फैसले लिए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

IRCTC के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सीमा बढ़ी, अब इतने टिकट कर सकते हैं बुक

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की अधिकतम संख्या बढ़ा दी है (Indian Railways increases limit for online booking of tickets through IRCTC). यही नहीं, पहले पता फिल करना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

यशवंत सिन्हा के तीखे सवाल, 'अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट क्यों बताया'

जब मैं भाजपा का प्रवक्ता था, तो उस समय मेरे अलावा सुष्मा स्वराज पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता थीं. लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि पार्टी के कितने प्रवक्ता हैं. सबसे आश्चर्य की तो ये बात है कि भारतीय दूत ने नुपूर शर्मा को 'फ्रिंज एलिमेंट' बता दिया, यद्यपि वह पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता थीं. यह पूरी टिप्पणी पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की है. पैगंबर मोहम्मद पर नुपूर शर्मा की टिप्पणी को लेकर उनसे बात की है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवादताता सौरभ शर्मा ने.

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी : भारत के लिए बड़ा 'झटका', राजनयिकों को करने होंगे अथक प्रयास

भाजपा ने हालांकि, अपने दोनों नेताओं, नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल, को पार्टी से निलंबित कर दिया है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जिस तरह से प्रतिक्रिया दिखी है, उससे निपटने में भारत को काफी समय लग जाएगा. इससे हमारे आर्थिक, राजनयिक और सांस्कृतिक पहलू प्रभावित हो सकते हैं. मालदीव और ईरान जैसे देश भी 'ताने' मार रहे हैं. मुस्लिम देशों के बीच अलग-थलग पड़ चुका पाकिस्तान को अचानक ही सहानुभूति मिल गई है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब बरूआ की एक रिपोर्ट.

प्रवक्ताओं को सस्पेंड कर बीजेपी ने क्या संदेश दिया, कहीं 'टैक्टिकल चेंज' की तैयारी तो नहीं !

मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया. इससे पहले आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का एक महत्वपूर्ण बयान आया था. उन्होंने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने वालों को शांति की नसीहत दी. भागवत के बयान और बीजेपी प्रवक्ताओं के सस्पेंशन से सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी अपनी पारंपरिक नीतियों को बदलने का प्रयास कर रही है ? क्या इससे बीजेपी की छवि बदलेगी? इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं ईटीवी भारत नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी.

16 साल पहले धमाकों से कैसे दहली थी काशी, कैसे हत्थे चढ़ा था वलीउल्लाह? जानिए सब कुछ

वाराणसी में 16 साल पहले सीरियल ब्लास्ट से काशी दहल उठी थी. उस आतंकी हमले में 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और कई लोग घायल हुए थे. इसके आरोपी वलीउल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. सोमवार को कोर्ट ने वलीउल्लाह को उस ब्लास्ट का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी. पढे़ं पूरी खबर.

कैसे कम करें ईएमआई का बोझ, जानें बचत और निवेश के तौर तरीके

रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी. देश में महंगाई दर छह फीसदी के आसपास रहने के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी. यह बढ़ोतरी आम आदमी पर बोझ बन गई है. इस बोझ को कम करने के लिए लोन लेने वालों को बचत और निवेश की प्लानिंग करनी होगी, ताकि किसी भी चुनौती से निपटा जा सके. आप भी जाने कैसे कम कर सकते हैं ईएमआई का बोझ. पढे़ं पूरी खबर.