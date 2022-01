आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - guwahati bikaner express : जलपाईगुड़ी में 12 बोगियां बेपटरी, 8 की मौत, कई घायल, घटनास्थल का दौरा करेंगे रेल मंत्री

गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस बेपटरी (Guwahati Bikaner Express derailed) हुई है. जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दोमोहानी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस (Guwahati Bikaner Express Domohani West Bengal) की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं. पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से बात कर जलपाईगुड़ी रेल हादसे (jalpaiguri train mishap) की जानकारी ली. रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर (Railway Helpline numbers) जारी कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (rail minister ashwini vaishnaw) आज खुद मौके पर जा रहे हैं. 8 यात्रियों की मौत हुई है. कई लोगों के घायल होने की सूचना है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

2 - भगवंत मान नहीं होंगे पंजाब में 'सीएम का चेहरा' केजरीवाल बोले, जनता तय करेगी

घोषणा के एक दिन बाद ही भगवंत मान पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से ' सीएम का चेहरा' नहीं रहे. आप के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया भगवंत मान की इच्छा के मुताबिक अब सीएम का निर्णय पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद होगा. पढ़ें पूरी खबर.

3 - UP Assembly Election : अयोध्या से ही लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, औपचारिक घोषणा बाकी

दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारने पर मुहर लग गई है. उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ से और केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिराधू से विधानसभा का चुनाव (UP Assembly Election) लड़ेंगे. औपचारिक ऐलान अभी बाकी है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - up assembly elections candidates : सपा और रालोद की पहली सूची जारी, जानिए कौन कहां से आजमाएगा किस्मत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों (up assembly elections candidates) का एलान हो गया है. कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची गुरुवार को जारी कर दी है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामला : जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी गिरफ्तार, यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी मामला दर्ज

जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वसीम रिजवी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में लेकर की गई है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - औरंगजेब की तुलना सम्राट अशोक से की, विवाद बढ़ते ही लेखक के खिलाफ मामला दर्ज

बिहार में एक लेखक ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब (author daya prakash compared ashoka with aurangzeb) से कर दी. इसके बाद वहां पर सियासी बवाल मचा हुआ है. अचरज ये है कि इसी लेखक को भाजपा सरकार ने कई अवार्ड भी दिए हैं. सत्ताधारी पार्टी जनता दल यू ने इस पर निशाना साधा है. हालांकि, भाजपा का कहना है कि लेखक उनकी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं. क्या है पूरा विवाद, पढे़ं पूरी खबर.

7 - सैन्य वार्ता में सीमा मुद्दों के समाधान पर काम करने को राजी हुए भारत-चीन : रक्षा मंत्रालय

भारत और चीन के बीच बुधवार को कोर कमांडर स्तर पर 14वें दौर की वार्ता हुई थी. यह वार्ता करीब 13 घंटे तक चली. भारत का प्रतिनिधित्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने किया था. पढ़ें पूरी खबर.

8 - NEET-UG counseling : 19 जनवरी से शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने की घोषणा

NEET-UG counseling : 19 जनवरी से शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने की घोषणा, पढ़ें पूरी खबर.

9 - भारत बायोटेक के बाद ऐस्ट्राजेनका का भी दावा, ओमीक्रोन वेरिएंट पर बूस्टर डोज कारगर

ऐस्ट्राजेनका का दावा है कि उसकी बूस्टर डोज ओमीक्रोन वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर (AstraZeneca claims third dose booster is effective on omicron) है. ऐस्ट्राजेनका कोविशील्ड नाम से भारत में वैक्सीन प्रदान करता है. इससे पहले ऐसा ही दावा कोवैक्सीन ने भी किया है. ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मॉर्डना और फाइजर की एमआरएनए टीकों ने बूस्टर खुराक (booster is effective on omicron) के रूप में दिए जाने पर एंटीबॉडी को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया. पढ़ें पूरी खबर.

10 - बकाया नहीं चुकाने पर 8 देशों ने खोया संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग का अधिकार

विश्व के आठ देशों ने अपने हिस्से का बकाया जमा नहीं करने के कारण वोटिंग का अधिकार खो दिया है. संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि इनमें ईरान और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - कौन हैं Bikini Girl अर्चना गौतम ? यूपी चुनाव में कांग्रेस ने दिया टिकट

कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 125 प्रत्याशियों को टिकट दिया है. इस बार कांग्रेस ने 40 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें 'मिस बिकिनी गर्ल' और फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' में बोल्ड सीन करने वाली यह एक्ट्रेस मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ेगी. बोल्ड सीन करने वाली इस Bikini Girl को कांग्रेस ने दिया टिकट, जानें कौन हैं ये एक्ट्रेस

2 - Guwahati Bikaner Express : मोयनागुरी में ट्रेन हादसा, 12 डिब्बे पटरी से उतरे, देखें भयावह मंजर

KHABAR JARA HAT KE

3 - Lesbian wedding: 2 लड़कियों में हुआ प्यार और भाग कर रचा लिया ब्याह...

राजस्थान के चूरू स्थित रतनगढ़ जैसे कस्बे के लिए lesbian wedding अप्रत्याशित घटना है. दो लड़कियां जो रिश्तेदारी की डोर से बंधी थीं ने शादी कर (2 Girls In Churu fall in Love and Get Married) ली. परिजनों ने खूब मनाया, डराया, धमकाया लेकिन प्यार के इन परिंदों ने किसी की नहीं मानी. आखिरकार पुलिस ने भी इनकी मोहब्बत पर पाबंदी से इनकार कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

4 - 'मंदिर जब बन जाएगा तो सोच जरा आगे क्या होगा', सुनिए मनोज तिवारी का नया चुनावी गाना

विधानसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी मजबूत वापसी के लिए भाजपा श्री राम के शरण में जाती हुई दिख रही है. भाजपा नेता चुनावी गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और चुनावी गाने के बोल ही राम मंदिर से शुरू हो रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.