आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे. किसी बनेगी सरकार, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं.

-- साहित्य अकादमी का नई दिल्ली में साहित्योत्सव जारी. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.

-- रूस-यूक्रेन के बीत तुर्की में विदेश मंत्री स्तर की बातचीत

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - evm fraud allegation : अखिलेश के खिलाफ शिकायत, निर्वाचन आयोग पहुंची भाजपा

यूपी चुनाव में भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने बताया, भाजपा ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हार के डर के कारण हताश हैं. बता दें कि अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड को लेकर मंगलवार को कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सपा नेता और कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आह्वान किया है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - LIC IPO: आने वाला है शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, सेबी की मंजूरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने जीवन बीमा निगम (life insurance corporation) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (initial public offering) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए 63000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी. एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होगा. पढे़ं पूरी खबर.

3 - श्रीनगर में आतंकवादियों ने सरपंच की गोली मारकर हत्या की

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक सरपंच पर फायरिंग की. इस आतंकी हमले में सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई. आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में यह हमला किया. पढ़ें पूरी खबर.

4 - वयस्कों और बच्चों को लग सकेगी Covovax, DCGI ने दी आपात उपयोग की मंजूरी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के कोवोवैक्स (Serum Institute of Indias Covovax) को वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (DCGI granted Authorisation to Covovax) मिल गया है. पढे़ं पूरी खबर.

5 - यूक्रेन झुकेगा नहीं और रूस रुकेगा नहीं : कीव में हवाई अलर्ट घोषित, जंग जारी

युद्ध का आज 14वां दिन है. युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास हवाई अलर्ट घोषित किया गया, निवासियों से जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया गया है. जेलेंस्की रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने के साथ और अधिक सख्त प्रतिबंधों का आह्वान किया है. दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड ने अमेरिका को लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव रखा है. पढे़ं पूरी खबर.

6 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई फैसले खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act), 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने सरकारी एजेंसियों और उन सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि और इमारतों का मौद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation) (एनएलएमसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) (ICMR) और जर्मनी के डॉयशे फोर्सचुंग्सजेमइंशाफ्ट ई.वी. (डीएफजी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को बुधवार को भी मंजूरी मिली. पढे़ं पूरी खबर.

7 - कराची में मारा गया कंधार विमान हाईजैक में शामिल आतंकी : रिपोर्ट

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 1999 में एयर इंडिया के विमान आईसी-814 के अपहरण में शामिल आतंकवादी जहूर मिस्त्री (Zahoor Mistry) उर्फ जाहिद आखुंड की पाकिस्तान के कराची में हत्या कर दी गई है. पढ़िए पूरी खबर.

8 - भारत को स्वदेशी हथियारों से भविष्य की जंग लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत: सेना प्रमुख

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 14वें दिन में प्रवेश (Russia and Ukraine War in 14th day) कर गया है. मंगलवार को, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई का आह्वान (UNSC calls for decisive action) किया. सुरक्षा परिषद ने दो सप्ताह में अपनी सातवीं बैठक (Security Council seventh meeting in two weeks) की, जो सामने आई स्थिति से संबंधित है. मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो लाखों जिंदगियां तबाह हो गई हैं. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1- Punjab Assembly Polls: पंजाब में चलेगी आप की 'झाड़ू' या बीजेपी बनेगी किंगमेकर?

एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार (Aam Aadmi Party government in Punjab) बनती नजर आ रही है. मगर पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में जिस तरह वोटिंग हुई, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा (hung assembly) भी हो सकती है. अगर पंजाब में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो वहां की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

2 - UP Assembly Polls: आई फैसले की घड़ी, उत्तर प्रदेश में सही होगा एग्जिट पोल या बदलेगी सत्ता

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections ) की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. 403 विधानसभा सीटों के लिए 4,412 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई. 7 चरणों की वोटिंग का औसत निकालें तो यूपी में 59.6 फीसदी मतदान हुआ. 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी. पढे़ं पूरी खबर.

3 - क्या मध्य प्रदेश विकास में मिजोरम और बिहार से आगे?

बजट (MP Budget 2022) के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तमंत्री को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री @JagdishDevdaBJP जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं बधाई देता हूं. प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्यप्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा 19.7% रही है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - चुनावी संग्राम : आज आएंगे नतीजे, यूपी पर टिकी सबकी निगाहें, ईटीवी भारत पर देखें रिजल्ट LIVE

करीब दो महीने तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद गुरुवार को मतगणना होगी. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए. लेकिन राजनीतिक दिग्गजों की सबसे अधिक रूचि यूपी को लेकर है. एग्जिट पोल ने सभी विपक्षी पार्टियों की धड़कनें तेज कर दी हैं. क्या योगी फिर से सीएम बनेंगे, या फिर अखिलेश का दांव काम करेगा, हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है. पांच राज्यों में कुल 690 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम आएंगे. पढे़ं पूरी खबर.

5 - मणिपुर विधानसभा चुनाव : परिणाम पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट

मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च की मतगणना के बाद सामने आ जाएंगे. 60 विधानसभा सीटों वाले पूर्वोत्तर के इस राज्य में चुनाव नतीजे भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है. राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि मणिपुर चुनाव के नतीजे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के चुनाव को भी प्रभावित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

Punjab: काफिला रोक बकरी का दूध निकालने लगे सीएम चन्नी, वीडियो हुआ VIRAL

मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी बरनाला सुसत के हलका भदौड़ से विधानसभा की चुनाव लड़ रहे हैं. इसी दौरान मंगलवार को वह काफी लंबे समय के बाद हलका भदौड़ विधानसभा पहुँचे जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वहां के लोगों के साथ भी मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने बकरी का दूध भी निकाला. पढ़ें पूरी खबर.

Positive Bharat Podcast: उस्ताद जाकिर हुसैन ने जब अमेरिका में हुए कॉन्सर्ट में जीत लिया सबका दिल

ये बात है साल 1962 की, अमेरिका में हो रहे एक कॉन्सर्ट में 11 साल का लड़का तबला बजा रहा था और सामने मौजूद हजारों लोग तबले की थाप पर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे. सबको हैरानी तब हुई जब पता लगा कि ये लड़का सात साल की उम्र से कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहा है. ये लड़का था तबले का जादूगर जाकिर हुसैन (USTAD ZAKIR HUSSAIN). उस्ताद जाकिर हुसैन को आपने टीवी पर तबला बजाते हुए वाह ताज कहते सुना होगा. बड़े-बड़े घुंघराले बालों वाला ये शख्स जब तबले पर अपनी उंगलियां और हथेलियां मारता है तो मानों उससे राबता कायम कर रहा हो और दर्शक इन दोनों की जुगलबंदी में मानो खो जाते. बहुत छोटी उम्र में ही उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने पिता की छवि से अलग नाम और मुकाम हासिल किया था. देखें वीडियो.