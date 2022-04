आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली की तरफ लोगों को अग्रसर करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को #WorldHealthDay मनाया जाता है. इस वर्ष #WorldHealthDay2022 की थीम हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य है.

-- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख उपकरणों/प्लेटफॉर्मों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करेंगे.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

मुंबई में आया कोरोना का नया और खतरनाक वेरिएंट XE

कोविड-19 के ज्यादा संक्रामक स्वरूप एक्सई का पहला मामला मुंबई में सामने आया है. यह जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने दी. हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है. पढ़ें पूरी खबर.

PM Modi-Pawar Meeting: संजय राउत के बचाव में उतरे पवार, विपक्षी एकजुटता पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और राकांपा प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) ने बुधवार को संसद में मुलाकात की. इसके बाद से महाराष्ट्र और देश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. बैठक ऐसे वक्त में हुई है, जब एनसीपी व शिवसेना नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. हालांकि, पवार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन पूरी तरह से सुरक्षित है. पढे़ं पूरी खबर.

आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस निरस्त करने की मांग पर CBI को नोटिस

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ CBI की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

वेपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े कानून में संशोधन की पहल, विधेयक लोक सभा से पारित

लोक सभा में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की गई. इस विधेयक से बनने वाले कानून के उद्देश्य में लिखा गया है कि जैविक और रासायनिक हथियार के गैरकानूनी उपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा. इस विधेयक के माध्यम से 2005 के कानून में संशोधन किया जाएगा. लोक सभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक पेश किया. बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से स्पष्ट किया है कि समय बदलने के साथ-साथ कानून और अत्याधुनिक तकनीक में जरूरी बदलाव अनिवार्य हैं. इसलिए 2005 के कानून में संशोधन जरूरी है. चर्चा और विदेश मंत्री के जवाब के बाद लोक सभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया. पढे़ं पूरी खबर.

पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से केंद्र की अपील, हिंसा छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं

केंद्र सरकार (Central government) ने बुधवार को पूर्वोत्तर के सभी आतंकवादी संगठनों (Northeast militants) से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए आने की अपील की है. पढे़ं पूरी खबर.

यूक्रेन में अधूरी छूटी मेडिकल शिक्षा की चिंता न करें, डिग्री के लिए 'क्रॉक-2' परीक्षा अनिवार्य नहीं

रूस यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान स्थिति पर चर्चा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि छात्रों को क्रॉक टू की परीक्षा के बिना भी मेडिकल की डिग्री (ukraine CROC two exam jaishankar) मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

कर्नाटक: डिग्री कोर्सेज में कन्नड़ अनिवार्य नहीं, आदेश पर HC की रोक

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने बुधवार को 2021 में जारी दो सरकारी आदेशों पर, अगले आदेश तक रोक लगा दी. उन आदेशों के तहत कर्नाटक सरकार ने राज्य में डिग्री कोर्सेज में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बना दिया था. जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

तिलक लगाकर स्कूल पहुंची लड़की, शिक्षक ने कर दी पिटाई

जम्मू कश्मीर के एक स्कूल से दो छात्राओं की पिटाई की खबर आई है. उनका कहना है कि वे तिलक लगाकर स्कूल आई थीं, इसलिए शिक्षक ने उनकी पिटाई कर दी. परिवार वालों का आरोप है कि हिंदू होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

देवबंद से जुड़े हैं गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा अब्बासी के तार!

यूपी एटीएस गोरखनाथ मंदिर पर हमले को लेकर कई पहलुओं पर जांच-पड़ताल कर रही है. एटीएस अहमद मुर्तजा अब्बासी से मिले सुबूतों को लेकर उसके आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही है. मुर्तजा अब्बासी के तार देवबंद से भी जुड़े होने का शक है. पढे़ं पूरी खबर.

श्रीलंका : खराब आर्थिक संकट के बीच आपातकाल हटाया गया, राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना

श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और जनता महंगाई तथा आपूर्ति में कमी के चलते महीनों से परेशान है. इन सबके बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकाल हटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

बिहार का अनोखा गांव: जहां लड़कों की लंबाई बनी वरदान, लड़कियों को नहीं मिल रहे दूल्हे

बात चाहे शादी विवाह की हो या फिर नौकरियों की. कई बार लोगों का छोटा कद उनके सपनों के आड़े आ जाता है. छोटे कद की वजह से लड़की के परिवार वाले ज्यादा दहेज देने के लिए भी तैयार (Ready To Pay More Dowry) हो जाते हैं. छोटे कद के लड़कों को भी जीवनसाथी ढूंढने में परेशानी होती है. लेकिन बिहार के बेतिया में एक गांव ऐसा भी है, जहां लड़कियों का छोटा कद नहीं बल्कि उनकी लंबाई, परेशानी का बड़ा कारण (Height Cause of Trouble) है. आप सोच रहे होंगे यह कैसे? जानने के लिए पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

BJP-SAD Alliance: लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की अटकलें, क्या बढ़ेगा NDA का कुनबा?

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) में करारी हार के बाद अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन (BJP and SAD Alliance) की चर्चाएं फिर जोरों पर है. लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होने की उम्मीद जताई जा रही है. कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़त को रोकने के लिए यह रणनीति बनाई जा रही है. पढे़ं पूरी खबर.

देश की पहली कार्बन फ्री सड़क: इंदौर की बदलेगी सूरत, इन वाहनों पर लगेगी पाबंदी

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक ऐसी सड़क तैयार की जा रही है जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे. सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की पहली कार्बन फ्री सड़क होगी, जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. (carbon free road in indore) पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

लोकसभा में ललन सिंह ने BSNL का फुलफार्म बताया, 'भाई साहब नहीं लगेंगे'

बिहार के जदयू सांसद राजीव सिंह रंजन (ललन) ने लोकसभा में कहा कि गांव में बीएसएनएल का नाम 'भाई साहब नहीं लगेंगे' (bsnl bhai sahab nahi lagega lalan singh) हो गया है. बीएसएनएल की सेवा लगातार गिर रही है. ऐसी स्थिति में संचार मंत्री से उन्होंने सवाल किया कि बीएसएनएल की सेवा दुरुस्त करने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है. क्योंकि बीएसएनएल की खराब सेवा के कारण इसके ग्राहक अब निजी ऑपरेटर्स की ओर शिफ्ट (bsnl customers shifting to private operators) कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

प्रेमी की खातिर सड़क पर भिड़ीं लड़कियां : खींचे एक-दूसरे के बाल, चलाए लात-घूंसे

चेन्नई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां बीच सड़क मारपीट करती नजर आ रही हैं. बताया जाता है कि एक युवक के प्रेम प्रसंग को लेकर लड़कियों में झगड़ा हुआ ( Chennai girls fighiting on road in love affair ). देखें वीडियो.

KHABAR JARA HAT KE :

दो युवकों ने पहले जमकर पी शराब, फिर नशे की हालत में की 'समलैंगिक' शादी

तेलंगाना के मेडक जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां पर दो युवकों ने नशे की हालत में शादी कर ली. इसकी जानकारी मिलते ही दोनों के परिवार वाले सन्न रह गए. मामला घर से निकलकर पुलिस तक पहुंच गया. पढे़ं पूरी खबर.

ये है फुटबॉल खेलने वाला मुर्गा, मालिक का बन बैठा 'बॉडीगार्ड'

केरल के अलप्पुझा में करुमाडी गवर्नमेंट हाईस्कूल के छठी कक्षा के छात्र मिधुन के लिए 'कुट्टप्पन' न केवल उसके घर पर पाला गया मुर्गा है, बल्कि वह दोस्त भी है. अगर कोई मिधुन को अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताने के लिए कहता है तो कुटप्पन का नाम लेता है. कुट्टप्पन नामक मुर्गे और 11 वर्षीय मिधुन के बीच अनोखी दोस्ती है. देखें वीडियो.